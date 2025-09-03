FACIAS sesizează procurorii în cazul copilului electrocutat la Vaslui: „Încălcare flagrantă" a obligațiilor autorităților”

03-09-2025 | 16:43
vaslui electrocutat

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va depune un denunț penal în cazul tragediei din Vaslui, unde un copil de doar 1 an și 5 luni a murit electrocutat după ce a călcat pe un spot de iluminat defect din Vaslui.

Mihai Niculescu

„Faptul că autorităţile responsabile nu au dispus toate măsurile pentru a preveni o astfel de tragedie reprezintă o încălcare flagrantă a obligaţiilor legale", afirmă reprezentanții fundației într-un comunicat transmis miercuri.

FACIAS subliniază gravitatea situației, conform unui comunicat transmis news.ro: „Incidentul, care a şocat opinia publică, s-a produs în incinta unui spaţiu verde frecventat zilnic de sute de persoane. Faptul că autorităţile responsabile nu au dispus toate măsurile necesare pentru a preveni o astfel de tragedie reprezintă o încălcare flagrantă a obligaţiilor legale privind protecţia şi siguranţa cetăţenilor, fapte care trebuie cercetate imediat de către organele de urmărire penală."

Fundația solicită Parchetului să identifice de urgenţă toate persoanele şi autorităţile publice care sunt responsabile de încălcarea obligaţiilor legale de a asigura întreţinerea şi verificarea echipamentelor electrice din Centrul Civic.

Detaliile tragediei din centrul orașului Vaslui

Un echipaj medical a intervenit, marţi seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băieţel de un an şi jumătate s-a electrocutat. Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul oraşului.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui au declarat că „se pare că (băieţelul s-a electrocutat) de la iluminatul stradal".

Explicațiile primarului: spoturi defecte, dar încă sub tensiune

Primarul din Vaslui, Lucian Branişte, a oferit detalii despre circumstanțele tragediei. El a arătat că acele spoturi nu funcţionau de mult timp, dar unul dintre ele era încă sub tensiune, din motive necunoscute.

Lucian Branişte a explicat, la Digi 24, că pe spaţiul verde de lângă un imobil erau trei spoturi care trebuia să fie dezafectate, întrucât nu mai funcţionau. Cu toate acestea, unul dintre ele era încă sub tensiune, iar pe acesta ar fi călcat copilul care se juca desculţ în iarbă.

Primarul și-a exprimat șocul față de tragedie: „Sunt profund şocat de tragedia petrecută în această seară (marţi seară, n.r) în Centrul Civic din Municipiul Vaslui. Nici nu găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima durerea pe care o simt, iar gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă către familia greu încercată. Este de neconceput ca un spaţiu public să devină sursă de pericol."

Branişte a anunțat măsuri imediate: "Am ajuns imediat la locul tragediei, am dispus verificări urgente şi voi face tot ce ţine de mine pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai repete vreodată în Vaslui."

Sursa: News.ro

Dată publicare: 03-09-2025 15:52

Un copil de 1 an și jumătate a murit electrocutat după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă, în Vaslui
Un copil de 1 an și jumătate a murit electrocutat după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă, în Vaslui

Tragedie la Vaslui, unde un copil în vârstă de 1 an si jumătate a murit electrocutat marți seară, după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă.

