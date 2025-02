Federalizarea Europei, încă o dezinformare ”made in Rusia”. Fake news-urile sunt mereu virale, dezmințirile niciodată

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreşedinte al PNL, afirmă că la nivel de Bruxelles nu există discuţii despre federalizarea Europei, subiect intens dezbătut în ultima perioadă în mediul online, şi afirmă că este vorba de o campanie rusă de dezinformare care trebuie combătută.

Falcă a fost întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută vineri la PNL Arad, dacă există discuţii legate de o eventuală federalizare a Europei, în tot contextul politic internaţional, el negând acest lucru.

"Nu există la nivelul Bruxelles-ului nicio discuţie despre federalizare. Ca să existe o discuţie despre federalizare, pleci de la Tratat. Ultimul este Tratatul de Lisabona, este tratatul de funcţionare a Uniunii Europene. Ca să treci la o federalizare, trebuie să iei în discuţie acest tratat, dar nu a fost un astfel de subiect şi face parte din campania pe care o realizează Rusia de a destabiliza valorile în care credem noi", a spus europarlamentarul, care este şi preşedintele PNL Arad.

El a adăugat că în mediul online au loc campanii de dezinformare care includ acest subiect, dar şi altele care s-au viralizat prin sute de milioane de redistribuiri.

Falcă a spus că subiectele sunt viralizate în fiecare ţară din Europa, dar cu mici modificări, în funcţie de specificul local, iar când autorităţile sau presa demontează campaniile cu argumente, informaţiile reale nu mai sunt redistribuite şi nu ajung la public.

"Ca să ne dăm seama ce forţă are un interes şi o luptă hibridă împotriva căreia nu poţi să lucrezi cu adevărul. Adevărul a fost foarte puţin distribuit, de aceea, aşa cum am reglementat trecerea unei străzi cu zebră, semafor, aşa trebuie să reglementăm şi astfel de lucruri. Dacă nu, dispare încrederea în democraţie, în ceea ce înseamnă libertăţile individuale, încrederea în instituţii şi întrebarea este cine are interesul să dispară această încredere: niciodată democraţiile", a spus liderul PNL.

Trump, primul președinte care cade în sondaje imediat după preluarea mandatului

El s-a referit şi la declaraţiile acide ale administraţiei conduse de Donald Trump care privesc România sau Uniunea Europeană şi a arătat că acestea au dus la o decredibilizare a liderului american.

"Administraţia Trump este proaspăt aleasă, dar vreau să ştiţi că atunci când câştigi alegerile, în primele trei - patru luni ai o creştere a încrederii, ca om politic, foarte mare. Ce se întâmplă astăzi în America este o surpriză că administraţia Trump are o descreştere. Asta înseamnă că oamenii responsabili din America nu sunt de acord cu modul în care viaţa politică americană este desfăşurată prin declaraţii de genul 'eu vreau Canada, eu vreau Canalul Panama, eu vreau Groenlanda', şi mai mult decât atât, 'vreau să mă înţeleg cu Putin şi agresorul nu mai este Rusia, ci Ucraina'. Toate aceste declaraţii, în primul rând în America au creat neîncredere, la fel şi în Europa", a spus Falcă.

Eurodeputatul a mai afirmat că "lipsa de diplomaţie va aduce neîncredere de ambele părţi", referindu-se la relaţiile dintre SUA şi Europa.

