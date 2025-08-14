Falsul polițist care i-a furat banii din buzunar unui bărbat și l-a lovit cu pumnii în față, în București, a fost arestat

Stiri actuale
14-08-2025 | 16:50
Politie

Un bărbat care s-a dat drept poliţist şi a imobilizat un cetăţean, pe un bulevard din Capitală, căruia i-a furat bani din buzunar şi pe care l-a lovit apoi cu pumnii în faţă a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în 12 august, un procuror din cadrul instituţiei a pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui recidivist pentru tâlhărie calificată comisă în stare de recidivă.

Din cercetări, a reieşit că, în noaptea de 11 spre 12 august, în timp ce se afla pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, din sectorul 4 al Capitalei, un bărbat care a pretins că este agent de poliţie l-a imobilizat pe un trecător, i-a băgat mâna în buzunar şi i-a furat 500 lei, după care l-a lovit cu pumnul în faţă ca să păstreze banii sustraşi.

La data de 12 august, inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore, după care a fost arestat preventiv, pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă, decizie luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, talharie, fals polițist,

Dată publicare: 14-08-2025 16:29

