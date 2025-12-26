Un băiat de 14 ani, diagnosticat cu tumoră cerebrală după ce a avut dureri de cap severe timp de un an. „Migrene normale”

Stiri externe
26-12-2025 | 12:33
mahmureala dureri de cap
Shutterstock

Un băiat de 14 ani din Marea Britanie a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală incurabilă după ce medicii i-au ignorat inițial simptomele.

autor
Lorena Mihăilă

Max Hall se confrunta cu dureri de cap severe de aproximativ un an, dar inițial i s-a spus că ar fi „migrene adolescentine”. După ce și-a vizitat medicul de familie în ianuarie 2025, Max a fost trimis la apital abia în aprilie 2025, unde i s-ar fi spus că suferă de migrene normale de adolescent și i s-a recomandat să ia ibuprofen, scrie Unilad.

„Mi se pare uluitor că cineva s-a plâns de dureri de cap aproape un an și nu mi-au cerut un RMN sau CT doar ca să excludă cel mai rău scenariu, pe care îl are", spune tatăl băiatului.

Pe 27 noiembrie, la câteva zile după ziua sa, Max a suferit o criză severă și a leșinat, astfel că a fost dus de urgență la spital. Pe drum, adolescentul a suferit o altă criză și a fost pus pe suport vital înainte de a fi transferat la Secția de Terapie Intensivă. 

Citește și
Maria Zaharova
Ruşii, sfătuiţi să nu călătorească în Germania. „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă”

„Se simte ca cel mai groaznic coșmar și vrei doar să te trezești, dar nu o faci, îl trăiești", a mai spus tatăl băiatului.

O tumoare mare, netratabilă

Medicii au suspectat inițial o infecție virală, dar pe 29 noiembrie CT-urile și RMN-urile au arătat că avea o tumoră cerebrală mare și, din cauza locației acesteia, nu putea fi operată.

„Specialistul în neurologie a spus că este o tumoră mare și că părea că a fost acolo de mult timp”, a mai declarat tatăl băiatului.

Mama sa, Jackie, a explicat că tumoarea nu poate fi operată din cauza localizării sale în creier și că, deși serviciile de sănătate din țară au oferit un plan de chimioterapie, familia strânge fonduri pentru tratament specializat în Germania. Acolo, Max ar putea primi un vaccin personalizat care încearcă să distrugă celulele tumorale și să încetinească creșterea acestora.

Familia speră să strângă aproximativ 335.000 dolari pentru un an de tratament, iar până în prezent au adunat circa jumătate din sumă.

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cancer, tanar, tumoare cerebrală,

Dată publicare: 26-12-2025 12:33

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Ruşii, sfătuiţi să nu călătorească în Germania. „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă”
Stiri externe
Ruşii, sfătuiţi să nu călătorească în Germania. „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă”

Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit joi pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania din cauza a ceea ce a descris ca fiind încălcări continue ale drepturilor omului în ţara europeană, informează EFE.

Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții cer revenirea la plățile cash
Stiri externe
Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții cer revenirea la plățile cash

Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tradițional nu mai este posibilă, chiar dacă mulți folosesc deja cardul sau Twint.

Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii
Stiri externe
Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii

Peste 400 de oameni au așteptat ore întregi la cozi infernale, pentru a primi pungi cadou cu mâncare și mici cadouri pentru copii, în Milano.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii
Stiri externe
Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii

Peste 400 de oameni au așteptat ore întregi la cozi infernale, pentru a primi pungi cadou cu mâncare și mici cadouri pentru copii, în Milano.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28