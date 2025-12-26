Un băiat de 14 ani, diagnosticat cu tumoră cerebrală după ce a avut dureri de cap severe timp de un an. „Migrene normale”

Un băiat de 14 ani din Marea Britanie a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală incurabilă după ce medicii i-au ignorat inițial simptomele.

Max Hall se confrunta cu dureri de cap severe de aproximativ un an, dar inițial i s-a spus că ar fi „migrene adolescentine”. După ce și-a vizitat medicul de familie în ianuarie 2025, Max a fost trimis la apital abia în aprilie 2025, unde i s-ar fi spus că suferă de migrene normale de adolescent și i s-a recomandat să ia ibuprofen, scrie Unilad.

„Mi se pare uluitor că cineva s-a plâns de dureri de cap aproape un an și nu mi-au cerut un RMN sau CT doar ca să excludă cel mai rău scenariu, pe care îl are", spune tatăl băiatului.

Pe 27 noiembrie, la câteva zile după ziua sa, Max a suferit o criză severă și a leșinat, astfel că a fost dus de urgență la spital. Pe drum, adolescentul a suferit o altă criză și a fost pus pe suport vital înainte de a fi transferat la Secția de Terapie Intensivă.

„Se simte ca cel mai groaznic coșmar și vrei doar să te trezești, dar nu o faci, îl trăiești", a mai spus tatăl băiatului.

O tumoare mare, netratabilă

Medicii au suspectat inițial o infecție virală, dar pe 29 noiembrie CT-urile și RMN-urile au arătat că avea o tumoră cerebrală mare și, din cauza locației acesteia, nu putea fi operată.

„Specialistul în neurologie a spus că este o tumoră mare și că părea că a fost acolo de mult timp”, a mai declarat tatăl băiatului.

Mama sa, Jackie, a explicat că tumoarea nu poate fi operată din cauza localizării sale în creier și că, deși serviciile de sănătate din țară au oferit un plan de chimioterapie, familia strânge fonduri pentru tratament specializat în Germania. Acolo, Max ar putea primi un vaccin personalizat care încearcă să distrugă celulele tumorale și să încetinească creșterea acestora.

Familia speră să strângă aproximativ 335.000 dolari pentru un an de tratament, iar până în prezent au adunat circa jumătate din sumă.

