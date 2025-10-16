Mega-înșelăciune cu locuințe și autoturisme de lux: două femei au păcălit zeci de persoane. Prejudiciu: 1,3 milioane de euro

Percheziții în Capitală și în mai multe județe într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro.

Două femei ar fi păcălit mai multe persoane să cumpere bunuri de lux asupra cărora, in realitate, vânzătoarele nu aveau niciun drept.

Cele două femei sunt bănuite că ar fi înșelat 6 persoane, dintre care 5 sunt medici stomatologi, după ce s-ar fi dat drept reprezentante ale unor companii importante din domeniul energetic și al transporturilor.

Potrivit anchetatorilor, cele două ar fi promis că le vor vinde apartamente și autoturisme de lux la prețuri mai mici decât cele de pe piaţă. Doar că în realitate, susţin anchetatorii, proprietăţile nu le aparţineau şi nici nu aveau vreun drept de a le vinde.

Victimele au fost racolate de una dintre suspecte, care deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar acolo ar fi intrat în contact cu majoritatea persoanelor vătămate.

Ea i-ar fi pus în legătură pe clienţi cu o a doua persoană presupus a fi implicată în fraudă.

Povestea celor două suspecte a fost atât de convingătoare încât oamenii au şi plătit pentru bunurile respective, pe care apoi nu le-au primit.

De exemplu, o persoană a plătit 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme de lux care binenteles că nu au mai ajuns în posesia ei. O altă victimă a achitat 67.000 de euro pentru un apartament în zona centrală și câteva mașini.

Paguba totală estimată în acest moment depășește 1 milion și 300 de mii de euro.

Acum la poliţie au loc audieri. Cele două suspecte răspund întrebărilor ancehtatorilor. Au mai fost chemaţi mai mulți martori, dar și rude ale suspectelor, printre care fostul ministru de interne, Carmen Dan.



