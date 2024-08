Măsurile luate de Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la SNSPA, după izbucnirea scandalului de hărțuire sexuală

Redăm mai jos comunicatul integral transmis luni de Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA:

„Noi, comunitatea Facultății de Comunicare și Relații Publice, suntem alături de victimele abuzurilor, hărțuirilor, violenței psihologice și ale oricăror comportamente inadecvate la adresa studentelor și studenților. Suntem alături de colegele și colegii din toate facultățile SNSPA – Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Management, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Facultatea de Științe Politice –, asupra cărora planează suspiciuni ca urmare a generalizării unor cazuri particulare. Considerăm că aceste cazuri care au stârnit, firesc, indignarea opiniei publice, sunt izolate și trebuie să primească, în mod categoric, răspunsuri clare și neezitante.

Suntem, de asemenea, alături de colegele și colegii din celelalte facultăți din România, din întregul mediu universitar, asupra cărora planează umbra unei învinovățiri colective pornind de la fapte izolate. A pune la zid, în ansamblul său, o instituție de învățământ superior – profesori, personal tehnic, studenți, doctoranzi, cercetători, colaboratori, absolvenți – sau a pune sub semnul întrebării uneori însăși ideea de educație universitară – sunt lucruri nedrepte și neproductive. Faptele trebuie sancționate sever, iar actul de educație trebuie să continue în beneficiul studenților și al educației.

Considerăm că măsurile luate deja de către conducerea SNSPA – suspendarea activităților didactice și a funcțiilor deținute – au fost necesare și fără echivoc. Sperăm că procedura de cercetare derulată de Comisia de etică a SNSPA va lămuri în cel mai scurt timp posibil aceste cazuri. Totodată, sperăm că, împreună cu toate colegele și toți colegii din SNSPA, vom înțelege ce se putea face mai bine și, mai ales, ce putem face, începând chiar de azi, ca astfel de evenimente să nu mai aibă niciodată loc. Dorim ca, în cazul în care se va dovedi că răspunderea merge dincolo de mecanismele și procedurile interne ale SNSPA (și ale oricărei universități, potrivit reglementărilor), răspunsul instituțiilor competente să fie unul ferm.

Gândurile noastre merg și către cei care, în octombrie, ne vor păși pentru prima oară pragul și față de care avem responsabilitatea, la fel cum o avem și față de actualii studenți, de a face tot posibilul pentru a le consolida încrederea în tot ceea ce construim pentru și împreună cu ei. Avem aceeași responsabilitate și față de absolvenții FCRP, față de toți colaboratorii și partenerii facultății.

Conștienți de faptul că ceea ce s-a întâmplat nu trebuie și nu poate fi trecut cu vederea, am inițiat o nouă formă de comunicare cu studenții FCRP. Până acum, invitam studentele și studenții FCRP ca, atunci când au probleme, să se adreseze direct și fără ezitare decanatului sau tutorilor de an. În noul context, am creat o adresă de email dedicată în mod precis unor eventuale probleme de acest tip, sensibile pentru cei afectați. Astfel, studentele și studenții FCRP pot semnala situații de hărțuire, abuz sau violență psihologică la adresa de email [email protected], având garanția fermă că intimitatea și integritatea emoțională le sunt protejate.

Mai mult, odată cu începerea anului universitar, vom iniția o serie de ateliere dedicate acestei teme, prin care să creștem nivelul de conștientizare a profesorilor și studenților deopotrivă. Orice acțiune de hărțuire, abuz sau violență psihologică este incompatibilă cu misiunea și valorile noastre. Avem încredere că eforturile noastre vor consolida și dezvolta, în continuare, comunitatea FCRP.”

Peste 20 de sesizări în cazul profesorului Alfred Bulai

Tot mai multe tinere prind curaj și trimit sesizări către Parchet în care acuză abuzuri comise de profesorul de sociologie Alfred Bulai, până acum fiind deja 20. Numărul lor ar fi însă mai mare. La SNSPA, Comisia de Etică ar putea verifica și cazul lui Marius Pieleanu, coleg cu Bulai. Mai multe tinere l-au acuzat și pe acesta, în spațiul public, de comportament asemănător.

„Eram de fapt atât de ușurată că am scăpat din camera aia infectă așa "ușor", adică fără sex. Și nu spui nimănui pentru că tu de fapt vrei să uiți, nu vrei să afle și mama și tata și bunica și colegii și toată facultatea, îh…, ce fraieră ești tu. Exact așa funcționează abuzul, la orice vârstă și în orice instituție”, este mărturia dureroasă a Catalinei Tăbăcaru, fosta elevă a profesorului Alfred Bulai. Deși au trecut 20 de ani de atunci, poveștile, spune ea, sunt aceleași.

Cătălina Tăbăcaru: „Am fost în practică de specialitate la finalul primului an, unde nu s-a întâmplat nimic. Am fost și în anul doi, unde da, am ajuns în acea postură umilitoare, dezbrăcată și am tăcut pentru următorii 20 de ani pentru că mi s-a părut că m-am pus singură într-o poziție ingrată, penibilă și că este vina mea”.

Acum și alte tinere își fac curaj și spun în scris prin ce au trecut.

Victimă: „Primeam telefoane de la el pentru a ne întâlni la cafenele să îmi dea feedback despre evoluția mea educațională, în care nu vorbeam despre parcursul educațional ci despre sexualitate, cum trebuie să fie femeia.”

Victimă: „Pentru cursul opțional din anul 3, Bulai ne-a împărțit de mai multe ori chestionare. (...) Existau întrebări de genul: dacă ne plac bărbații mai în vârstă, cât de dominante suntem.”

Victimă: „Profesorul Bulai a început să facă tot mai des comentarii față de colegii mei (...) că aș fi o „partidă bună”, să facă glumițe constant despre cum m-aș potrivi cu X și cu Y(..) Într-o noapte am fost puși să facem un joculeț prin care, toți cei prezenți, (fără a se exclude) să spună cu cine ar face sex din acel grup, el începând jocul prin a spune foarte deschis că ar face cu mine.”

Marius Pieleanu, despre scandalul de abuz sexual la SNSPA

Profesorul Marius Pieleanu de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București a declarat că a întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA pentru a proteja instituția.

„Am întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA. Am decis să elimin orice fel de discuție și ca să protejez instituția în care lucrez din 1997, am să răspund acestui limbaj ca personă fizică și ca să pot duce această luptă. Niciodată nu am condiționat pe cineva, vreo tânără sau vreun tânăr, e în afara logicii mele de viață”, a declarat Marius Pieleanu pentru Știrile ProTV.

O fostă studentă a povestit cum profesorul i-ar fi făcut avansuri și risca să nu intre în licență din cauza lui. I-ar fi mărturisit unei profesoare drama prin care trece, dar aceasta ar fi sfătuit-o să rezolve problema de una singură. Mesajul a fost un răspuns la postarea profesoarei - care a scris că nu știa de practicile profesorilor din facultate, făcând referire la cazul Bulai. În final, profesoara respectivă a șters cu totul postarea.

Pieleanu a respins orice acuzație privind eventuale abuzuri și gesturi cu tentă sexuală. „E adevărat că eu sunt mai puțin convențional, nu e niciun secret, dar asta nu înseamnă că nu sunt normativ. Depinde cum definiți adecvarea, inadecvarea, nu am ce să comentez (…) Acum că cineva spune despre mine că aveam împreună cu niște colegi de-ai mei un limbaj sau un comportament neadecvat, definiți conceputul, pentru că discuția e lungă. Definiți conjunctura, relația de apropiere.”

Cât privește acuzațiile aduse lui Alfred Bulai, „unele lucruri le cunoaștem, alte lucruri nu le cunoaștem. Eu nu am stat după Alfred niciodată să văd … Apropo … el este un tip absolut fabulos din punct de vedere științific. Una-i una, alta-i alta. Asta e societatea post adevăr, în care simpla acuzație ține post de probă. De asta legiuitorul zice – orice afirmație trebuie să o probezi cu niște lucruri.”

Marius Pieleanu este membru al Asociaţiei Sociologilor din România din 1990 și profesor de sociologie la SNSPA. El deține și Grupul AVANGARDE - companie care se ocupă cu realizarea sondajelor de opinie publică.

Marcel Ciolacu îi cere ministrului Educației să modifice legislația

După dezvăluirile de abuzuri sexuale din mediul academic, autoritățile au anunțat că vor să schimbe legislația, astfel încât să asigure mai multă protecție victimelor.

Potrivit propunerilor înaintate joi în ședința de guvern de către ministrul Educației, vor fi permise sesizările anonime, iar comisiile de etică din toate universitățile vor fi atent verificate. În plus, cazurile de hărțuire vor fi raportate imediat anchetatorilor.

Marcel Ciolacu, premierul României: „Categoric că nu putem accepta asemenea situaţii şi nu va exista toleranţă pentru astfel de fapte, indiferent de numele agresorului!. Şi dacă ar fi vorba de un singur caz, a salva o victimă este esenţial să luăm măsurile care s e impun. Îi cer ministrului Educaţiei, doamna Ligia Deca, să vină săptămâna viitoare cu propuneri de completare şi modificare a legislaţiei, în dialog cu Consiliul Naţional al Rectorilor”.

Ligia Deca, ministra Educației: „Cred că am fost zguduiți de mărturiile victimelor – am discutat deja impreună cu colegii și am zis că vom lucra cu alte instituții pentru a creiona un circuit legislativ astfel încât orice sesizare să intre în circuit – sesizările care vizează fapte cu caracter penal vor fi transmise la procurori – vom armoniza legislația pentru tot sistemul public – Raport prin modul în care au fost sesizate toate reclamațiile din ultimii ani”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: