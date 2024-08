Comisia de etică a SNSPA s-a întrunit pentru prima dată, la patru zile de la izbucnirea scandalului de hărțuire sexuală

Comisia de etică a universității s-a întrunit pentru prima dată, de la izbucnirea scandalului în care este implicat profesorul Bulai, acuzat de hărțuire sexuală.

Ancheta universității este abia la început, la fel și a Poliției, care a primit până acum sesizări de la 20 de studente și foste studente. Autoritățile vor să schimbe legea pentru pedepsirea acestor fapte și protejarea victimelor.

În acest moment în ancheta desfășurată de polițiști se fac verificări față de ambii profesori SNSPA - Alfred Bulai și Marius Pieleanu. Nu este o cercetare simplă, spun surse apropiate anchetatorilor, mai ales că multe dintre abuzurile reclamate s-au petrecut în urmă cu mulți ani și în locuri diferite iar procesul de culegere a probelor durează. Momentan niciunul dintre cei doi profesori nu a fost chemat la audieri.

Ancheta penală care este făcută de polițiștii Secției 1, coordonați de un procuror are în vedere doua aspecte. Primul se concentrează pe cele două plângeri penale înregistrate până acum la dosarul deschis din oficiu de polițiști și care îl vizează pe Alfred Bulai. Dar pe lângă declarațiile celor două tinere anchetatorii trebuie să strângă și alte probe, cum ar fi înregistrări sau declarații ale unor martori. Al doilea plan al anchetei are în vedere sesizările venite sub formă electronică de email pe adresa Parchetului. Sunt aproximativ 20. Acestea sunt verificate direct de procuror, iar daca autorul sesizării s-a semnat și a cerut tragerea la răspundere penală a celor menționați în sesizare, actul va lua forma unui dosar penal și va fi trimis poliției, care le va chema pe victime la audieri.

Între timp, la Comisa de Etică a SNSPA au mai fost înregistrate două plângeri care vor fi transmise de conducerea universității către poliție.

”Pe Alfred Bulai, Ștefan Stănciugelu și Marius Pieleanu îi știam de abuzatori încă din perioada studiilor la SNSPA. Știu mult mai multe povești ale fetelor care mi-au fost colege anii aceia și le cred pe absolut toate” - așa își începe mărturia publicată de „Rise Project” Alice Iancu, lector universitar și fosta studentă la SNSPA în perioada 2000-2010. Femeia a depus și plângere la Parchet.

”Alfred Bulai, am aflat la primul examen cu el, avea o părere foarte bună despre sânii mei. "Ai niște sâni foarte drăguți", a ținut el să mă informeze. (....) Am fost avertizată de alte colege să nu cumva să plec cu el în practică.”

Alice Iancu vorbește și despre colegul lui Alfred Bulai, sociologul Marius Pieleanu și deținătorul grupului Avangarde, companie care se ocupă cu sondaje de opinie publică.

”Marius Pieleanu consider că este cel mai sinistru dintre toți și de care mi-a fost cel mai frică. (...) Avea obiceiul să cheme studente singure la restanțe la el în birou.”

”Așa că m-am poziționat lângă ușă, m-am lipit practic de ea, și am refuzat să mă mișc de acolo. Mi-a spus că sunt foarte drăguță și m-a întrebat dacă în viața mea personală sunt "deviantă" și până la ce nivel. Nu i-am răspuns...La final a râs și m-a îndemnat pe viitor sa fiu mai "relaxată".

Marius Pieleanu a declarat pentru Știrile ProTV că a întrerupt relațiile de muncă avute cu SNSPA, care însă nu înseamnă nici demisie, nici suspendare din funcție. Neagă orice acuzație și vorbește despre un linșaj mediatic cu care va lupta ca persoana fizică. Pieleanu susține că nu a condiționat pe cineva, vreo tânără sau vreun tânăr.

Pe de altă parte, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative a avut loc prima întâlnire a Comisie de etică, formată din 11 membri, care va analiza cazul lui Alfred Bulai. Până în momentul de față, trei plângeri ale unor foste studente, împotriva profesorului Bulai, au fost înregistrate la universitate.

Nu se știe deocamdată cât va dura ancheta. În momentul de față profesorul Alfred Bulai este doar suspendat din toate funcțiile din cadrul SNSPA și nu nu vorbim deocamdată despre desfacerea contractului de muncă, au transmis reprezentanții universității. Un alt cadru didactic de la SNSPA, Ștefan Stanciugelu, a fost acuzat în 2017 când era profesor, de mai multe studente de abuzuri sexuale. Deși Comisia de Etică a cerut atunci desfacerea contractului de muncă, Comisia de Contestații a propus doar retragerea să de la catedră.

Acum, în al 12-lea ceas, autoritățile au anunțat că vor să schimbe legislația. Potrivit propunerilor înaintate în ședința de guvern de către ministrul Educației, vor fi permise sesizările anonime, iar comisiile de etică din toate universitățile vor fi atent verificate. În plus, cazurile de hărțuire vor fi raportate imediat anchetatorilor.

Ligia Deca, ministrul Educației: „Vom lucra cu alte instituții pentru a creiona un circuit legislative astfel încât orice sesizare să intre în circuit – sesizările care vizează fapte cu carcater peneal vor fi transmise la procurori – vom armoniza legislația pentru tot sistemul public – Raport prin modul în care au fost sesizate toate reclamațiile din ultimii ani.”



Cristina Praz - expert în comunicare și egalitate de gen Centrul Filia: „În prezent hărtuirea sexuală nu e definită și acolo unde e definită este o definiție limitativă prin care multe fapte nu intră, nu se regăsesc. Faptul că profesorul vine în fața clasei și îti face diferite ”complimente” sau diferite comentarii despre modul in care tu arăți sau ce poze ai pus pe internet sau faptul că îți scrie de exemplu seara pe rețelele de socializare, iar nu intră in definițiile pe care le regăsim momentan.”



În universitățile din Europa, studenții sunt protejați mult mai bine în cazurile de hărțuire sexuală. Universitatea Aarhus din Danemarca, de exemplu, are o amplă definiție pentru ceea ce înseamnă hărțuirea sexuală - de la comportament verbal, non-verbal sau fizic nesolicitat, la nuanțe sexuale, care creează un mediu umilitor sau neplăcut din punct de vedere fizic sau psihologic. Mai mult, oferă o listă largă de exemple.

Iar Universitatea din Amsterdam pune la dispoziția studenților un document care arată tot ce trebuie să conțină o sesizare. Alte școli au echipe de specialiști, care să consilieze și să îndrume victimele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: