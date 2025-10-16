Extrageri LOTO 6/49, LOTO 5/40 și Joker – joi, 16 octombrie 2025. Report de peste 7,91 milioane de euro la Loto 6/49

Stiri actuale
16-10-2025 | 11:26
loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Loteria Română organizează joi, 16 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

autor
Știrile PRO TV

Numerele câștigătoare la tragerile loto de joi, 16 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Citește și
bilet la loto
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 9 octombrie 2025. Care au fost numerele câștigătoare

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.

O pădure de stejar veche de peste 300 de ani a fost rasă ilegal, în Brașov. „Sunt numai urzici, iarbă și nimic”

Sursa:

Etichete: loto,

Dată publicare: 16-10-2025 11:26

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Numerele câștigătoare la extragerile Loto de duminică, 12 octombrie 2025. Reporturi de peste 15 milioane de euro
Stiri actuale
Numerele câștigătoare la extragerile Loto de duminică, 12 octombrie 2025. Reporturi de peste 15 milioane de euro

Duminică, 12 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 9 octombrie 2025. Care au fost numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 9 octombrie 2025. Care au fost numerele câștigătoare

Loteria Română a organizat joi, 9 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce duminică Loteria Română a acordat 30.440 de câștiguri.

S-a câștigat la LOTO. Ce premii au obținut trei români
Stiri actuale
S-a câștigat la LOTO. Ce premii au obținut trei români

Premiul de categoria I la tragerea Noroc Plus de duminică, în valoare de 163.709,76 lei, a fost câştigat cu un bilet jucat la o agenţie loto din Oneşti, judeţul Bacău, informează, luni, Loteria Română.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28