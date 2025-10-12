Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 12 octombrie 2025. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49, categoria I

Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultatele loto din 12 octombrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de 39 milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 12 octombrie 2025 La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria a II-a, un report în valoare de peste 14.900 de lei.

