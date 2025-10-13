Expoziție de mașini retro, în Craiova. Valentin a găsit o bijuterie uitată într-un garaj 30 de ani și a readus-o la viață

Pasionații de mașini retro și-au dat întâlnire duminică în centrul Craiovei. Șterse de praf și încărcate cu farmecul vremurilor trecute, autoturismele vechi au atras curioși de toate vârstele.

Unii au profitat de bunăvoința proprietarilor și au avut ocazia să le admire și din interior. Fiecare mașină expusă în fața Teatrului Național din Craiova are o poveste care se întinde pe mai bine de 30 de ani.

Valentin Pitiș, proprietar mașina: În 2019 am găsit-o într-un garaj abandonată 30 de ani, am luat-o, am restaurat-o și acum mă bucur de plimbările împreună cu ea, sunt ca și membri de familie.

Proprietarii nu investesc doar bani

Proprietarii spun că nu au investit numai bani, ci și suflet, în bijuteriile pe patru roți. Iar acum le păstrează cu grijă. Le țin în garaje cu temperatură constantă și le scot în văzul lumii doar de câteva ori pe an, la parade.

George Popescu, proprietar mașina: A fost visul meu de mic, am reușit și mi l-am îndeplinit cu greu, mașina am luat-o din Germania, venită din America, întoarce lumea capul, sunt claxonat iar pe șoselele naționale stau să se pozeze.

Marius Vargatu, proprietar mașina: Sunt un pasionat de vehicule istorice, restaurarea acestei mașini a durat 9 ani de zile, a fost sablată integral, totul a fost restaurat, interiorul de piele a fost comandant în Anglia.

Nostalgicii au admirat mașinile vechi românești. Expoziția a adunat 40 de mașini de colecție.

