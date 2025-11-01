Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

01-11-2025 | 12:44
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40% din corp.

El a fost dus de urgenţă la spital.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunţaţi despre producerea unei explozii urmate de incendiu într-un apartament din Timişoara, pe strada Cerna. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară mecanică şi trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic”, a transmis ISU Timiş.

Incendiul s-a produs la parterul unui bloc, într-o încăpere, în urma unei explozii.

„În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin care prezintă arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30-40% din suprafaţa corporală. Aceasta a fost preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiş.

În urma exploziei s-au autoevacuat în siguranţă aproximativ 60 de persoane.

