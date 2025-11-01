Explozie într-o casă din Dej, urmată de incendiu. Un bărbat, găsit decedat sub dărâmături |VIDEO

O explozie s-a produs sâmbătă seară într-o casă din Dej, iar pompierii au intervenit rapid cu toate echipajele disponibile. În urma deflagrației a izbucnit și un incendiu.

Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu, transmite Agerpres.

Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă singură afară. Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă, potrivit ISU Cluj.

În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezenta semne vitale, fiind predat echipajului SAJ.Casa a fost compromisă în totalitate.

Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături.

Au fost trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic, misiunea fiind în desfășurare.

