Daunele uriașe pe care le acoperă asiguratorii după explozia din Rahova. „Am fost prezenți încă din primele ore”

Omniasig a plătit despăgubiri de aproape 590.000 lei, în urma exploziei din Rahova, iar rezerva aprobată pentru dosarele în curs depăşeşte 440.000 lei, informează, joi, un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, valoarea totală estimată a despăgubirilor aferente tuturor dosarelor deschise în urma tragicului eveniment se ridică la aproximativ 1 milion de lei.

Compania continuă să ofere sprijin

„La o lună după tragedia din cartierul Rahova, din 17 octombrie 2025, Omniasig Vienna Insurance Group continuă să fie alături de asiguraţi şi de comunitatea afectată şi oferă sprijin prin soluţionarea cu celeritate a dosarelor de daună", se arată în comunicat.

În urma exploziei care s-a produs la blocul din cartierul Rahova, au fost deschise trei dosare de daună pentru apartamentele afectate. Toate cele trei dosare au fost finalizate - două dintre ele au fost încadrate ca fiind daună totală şi au fost plătite deja, iar unul este aprobat şi urmează să fie finalizat imediat după ce se va stabili situaţia apartamentelor de la etajele inferioare ale zonei afectate de explozie.

Evaluările și reparațiile continuă

De asemenea, au fost deschise alte trei dosare de daună pentru autovehiculele avariate, în baza unei poliţe CASCO. Două dintre acestea sunt deja în procesul de finalizare a reparaţiei, iar un dosar este în aşteptarea deciziei de reparare din partea asiguratului.

Până la acest moment, Omniasig a plătit deja despăgubiri pentru aceste dosare în valoare de aproape 590.000 lei, iar rezerva aprobată pentru dosarele în curs este de peste 440.000 lei. Astfel, valoarea totală estimată a despăgubirilor aferente tuturor dosarelor deschise în urma tragicului eveniment se ridică la aproximativ 1 milion de lei.

„În faţa unei tragedii de o asemenea amploare, prioritatea noastră a fost şi rămâne grija faţă de oameni. Am fost prezenţi la faţa locului încă din primele ore, cu echipe specializate în teren, pentru a documenta situaţia şi a oferi sprijinul necesar celor afectaţi, Am depus eforturi să plătim despăgubirile într-un interval cât mai scurt, într-un moment în care siguranţa şi stabilitatea financiară sunt esenţiale pentru familiile afectate de acest eveniment dureros", a declarat preşedintele Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group, Mihai Tecău.

Explozia a provocat pagube majore

În urma exploziei din cartierul bucureştean Rahova au fost rănite 15 persoane, 38 de autovehicule au fost avariate, iar 108 apartamente au fost afectate.

„Omniasig rămâne angajată pentru soluţionarea rapidă a tuturor dosarelor aflate în curs şi pentru sprijinirea comunităţii locale afectate", dau asigurări reprezentanţii companiei.

Omniasig Vienna Insurance Group este prezentă de 30 de ani pe piaţa asigurărilor din România. Compania are un portofoliu de peste 100 produse de asigurare şi o reţea de sucursale şi agenţii extinsă la nivel naţional.

Vienna Insurance Group (VIG) este principalul grup de asigurări din întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est (ECE). Peste 50 de companii de asigurări şi fonduri de pensii din 30 de ţări fac parte din acest grup. Aproximativ 30.000 de angajaţi ai VIG răspund nevoilor de zi cu zi ale celor aproximativ 33 de milioane de clienţi. Acţiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994, la Bursa de Valori din Praga din 2008 şi la Bursa de Valori din Budapesta din 2022.

