După tragedia din Rahova, firmele de gaze nu mai fac față solicitărilor: „Toată lumea era ocupată în perioada asta”

După tragedia din Rahova, cu greu se mai poate găsi o firmă pentru intervenții la instalația de gaze.

Firmele de specialitate au liste de așteptare, cu programări care se întind pe câteva luni. Între timp, oamenii care au sesizat scăpări de gaze stau în frig. La Caracal și Craiova, locatarii unor blocuri nu au căldură de câteva săptămâni și mănâncă doar hrană rece.

La Caracal, a fost oprită alimentarea pentru 70 de apartamente, din trei scări de bloc. Locatarii stau de trei săptămâni fără gaze, după ce au fost depistate scurgeri.

Locatară: „M-a găsit fără niciun pic de sursă de căldură. Mi-a adus o nepoată de-a mea o butelie din aia și aia jumătate, s-a terminat și aia. Am fiert decât în trei rânduri câte două ouă, mâncare, hrană rece.”

Locatară: „Răcituri, ce se poate mânca. Am mai făcut baie pe la fată, am mai gătit pe la ea, în blocul vecin.”

Reporter: „Și de încălzit?”

Locatară: „La cuptorul cu microunde, am avut un fierbător de am mai fiert apă de ne-am spălat. Ce să facem?!”

Abia zilele trecute, asociația de proprietari a găsit o firmă care a început verificările.

Gabriela Nicolae, administrator asociație: „Și la Vâlcea, și la Craiova am sunat. Și la Drăgășani și la Pitești, inclusiv București, toată lumea era ocupată în perioada asta și nu ne putea ajuta. Am avut și oferte mai mari, de prețuri, dar și așa nu erau disponibili imediat, trebuia să așteptăm.”

Muncitori: „Se refac toate înfiletările, buba nu se știe unde este. Luăm de la etajul 4 până la parter, se refac toate înfiletările.”

Doru Pătru, reprezentantul unei firme de gaze: „Cred că 100%. Nu facem față, vă dați seama că dânșii au fost programați la trei săptămâni și au aproape o lună de zile fără gaze, și nu e ușor.”

Probleme la mai multe blocuri din Craiova

Și la Craiova, mai multe scări de bloc nu au gaze de o lună. Unii primesc mâncare gătită de la rude.

Reporter: „Cum trăiți?”

Locatar: „Aduc copiii, că sunt vecini cu blocul, și ei îmi aduc mâncare caldă.”

Mulți pensionari au preferat să plece la țară, unde au condiții să pregătească o masă caldă.

