Proiect PSD: despăgubiri la valoarea reală de piață pentru victimele dezastrelor precum cea din Rahova

Cetățenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, ori ca urmare a executării intervenției de către serviciile de urgență, ar urma să aibă dreptul la ajutoare de urgență și la despăgubiri.

Acestea ar trebui să acopere valoarea reală la zi, conform prețului pieței, a pierderii suferite, prevede un proiect aflat în dezbatere publică la Camera Deputaților.

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind protecția civilă este inițiată de grupul senatorilor și deputaților PSD, în contextul tragediei din Rahova, unde o explozie a lăsat sute de oameni fără locuințe, arată Agerpres.

Despăgubiri în maximum 90 de zile, reconstrucție în maximum un an

Potrivit proiectului, despăgubirile materiale se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza actului de constatare întocmit de organele competente și a hotărârii Consiliului local, din fondurile prevăzute în bugetul local cu această destinație sau din cele aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în maximum 90 de zile de la data producerii incidentului.

Primăria are obligația să reconstruiască și să readucă imobilul la starea inițială în termen de maximum un an, inclusiv în ceea ce privește racordarea la utilități, păgubiții urmând să își păstreze statutul avut inițial, de proprietari sau chiriaşi, după caz. Până la finalizarea lucrărilor, primăria va suporta financiar toate cheltuielile de cazare a persoanelor afectate în condiții cel puțin similare, prevede proiectul.

Guvernul, obligat să asigure bani din fondul de urgență

În cazul în care primăria nu dispune de fondurile necesare, Guvernul este obligat să asigure, în cel mai scurt timp posibil, toate sumele necesare din fondul de urgență, urmând ca, acolo unde este posibil, să recupereze aceste sume de la persoanele/instituțiile/companiile care, în urma anchetei autorităților, se dovedesc vinovate pentru tragedie, mai prevede propunerea legislativă, al cărei termen de consultare este 23 decembrie.

Explozia din Rahova: „Sute de oameni rămânând fără munca lor de-o viață în câteva minute"

Inițiatorii amintesc că, la data de 17 octombrie 2025, în cartierul Rahova din București, o explozie puternică produsă într-un bloc de locuințe a avut ca rezultat pierderi de vieți omenești, oameni răniți și pagube materiale semnificative.

„Blocul a fost evacuat complet de urgență, sute de oameni rămânând fără munca lor de-o viață în câteva minute. Potrivit rapoartelor preliminare, deflagrația s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze, iar clădirea afectată a fost declarată instabilă structural, urmând a fi demolată. În acest caz, numeroși locatari s-au trezit peste noapte fără locuință, iar cadrul legal actual nu garantează despăgubiri raportate la valoarea reală de piață, ceea ce creează o gravă inechitate socială", se arată în expunerea de motive.

Critici la propunerea Guvernului, „proprietarii să devină chiriaşi la stat"

„Mai mult, ulterior tragediei, Guvernul a propus să demoleze și să reconstruiască blocul respectiv, cu precizarea că proprietarii locuințelor afectate vor deveni chiriaşi la stat. În temeiul principiilor constituționale privind garantarea dreptului de proprietate și protejarea locuinței, propunem modificarea legislației în vigoare în sensul ca cetățenii care suferă pagube ca urmare a unui dezastru sau a unei calamități (naturală ori provocată) să fie despăgubiți la valoarea reală, actualizată, a bunului pierdut - de exemplu un apartament sau o casă - și nu la valoarea contabilă ori funciară stabilită anterior, care adesea nu reflectă valoarea de piață la zi, iar pierderile să fie acoperite din fondul de urgență al Guvernului, care va transfera cât mai rapid posibil sumele necesare în conturile primăriilor de domiciliu ale păgubiților", subliniază inițiatorii.

Cazul cutremurului din Gorj: oameni fără bani pentru racordări la utilități

Potrivit inițiatorilor, legislația în vigoare privind despăgubirile pentru bunuri afectate de calamități nu asigură, în mod consecvent, restituirea valorii reale a pierderilor.

„Astfel, pe lângă trauma de care au parte prin pierderea muncii de o viață, oamenii sunt de multe ori puși în situații la care nu au forța financiară să facă față. De exemplu, în urma cutremurului din 2023 din județul Gorj au fost afectate și locuințe din localitatea Aninoasa, județul Hunedoara. Oamenii sunt disperați, pentru că nicio instituție nu a luat în considerare faptul că acestea vor trebui din nou racordate la utilități, așa că nu există bani prevăzuți în acest scop, iar păgubiții nu își permit să suporte aceste cheltuieli", exemplifică deputații PSD.

Mecanism de intervenție rapidă bazat pe solidaritate și echitate

„Considerăm că prin adoptarea acestor măsuri se garantează exercitarea efectivă a dreptului de proprietate, se asigură protecția cetățenilor afectați de evenimente neprevăzute, se creează un mecanism de intervenție rapidă, bazat pe solidaritate și echitate și se evită situații dramatice precum cea a locatarilor blocului afectat din Rahova, care se confruntă cu incertitudine și pierderi greu de acoperit din resurse proprii", se mai arată în expunerea de motive, semnată în numele inițiatorilor de către deputații PSD Natalia Intotero, Ilie Toma și Adrian Câciu.

Proiectul urmează să fie dezbătut public până pe 23 decembrie și reprezintă o încercare de a crea un cadru legal mai echitabil pentru victimele dezastrelor, care în prezent primesc deseori despăgubiri mult sub valoarea reală a bunurilor pierdute.

