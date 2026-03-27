Suspecții, trei la număr, le-ar fi cumpărat de la falsificatori la o treime din valoarea bancnotelor autentice. Așa că au fost reținuți, iar unele hârtii fără valoare au fost retrase de ofițerii de Combaterea Crimei Organizate. Este însă posibil ca unii vânzători de telefoane să nu știe deocamdată că au primit bani falși.

Ofițerii specializați în contrafaceri aveau informații ca un bărbat și o femeie din Jilava ar fi plasat în zona Capitalei bancnote false de 50 și 100 de euro imprimate în fabrica din Suceava. Aceștia, dar și un complice, le-ar fi plătit falsificatorilor 35 la sută din valoarea reală a banilor. Apoi i-au păcălit pe cei care voiau să își vândă telefoanele pe platforme online și au aceptat plăți cash.

Corespondent ProTV: ”Până acum, cel puțin 12 bucureșteni care și-au vândut telefoanele mobile au aflat că au fost înșelați în momentul în care au încercat să facă schimbul valutar. Așa că în locul unor bancnote autentice de 50 și 100 de euro, au primit practic hârtie fără valoare. Paguba este estimată în aceste cazuri la peste 8.000 de euro”.

Cei trei suspecți ar fi recunoscut totul.

Comisar șef Bogdan Ghebaur, IGPR: ”Cercetările au reliefat faptul că bancnotele provin din lotul valutei contrafăcute la fabrica de bani din județul Suceava, astfel, 8.100 de euro, bani falși, au fost indisponibilizați și retrași de pe piață”.

Polițiștii estimează că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare, doar că păgubiții nu au descoperit încă falsurile pentru că nu au ajuns într-o bancă sau o casă de schimb valutar.

”Mașinăria e făcută în așa fel încât să identifice seria și bancnota că este reală, cum a trecut acum”.

Circa 2,4 milioane de euro s-au falsificat la fabrica de bani din Suceava

Vlad Lazăr, expert bancar: ”Verifică automat și calitatea hârtiei, verifică și elementele de siguranță, seria și holograma bancnotei. Avem și o lampă specială care le verifică după seria de filigran, aici verificăm holograma. Dacă mă uit pe lumina albastră, văd seria albastră. Se vede filigranul care apare cu ceva mitologic”.

Bancnotele contrafăcute pot fi însă descoperite și de oamenii obișnuiți. Specaliștii ne recomandă să fim atenți la cel puțin trei elemente când primim euro.

În primul rând, hârtia bancnotei trebuie să fie abrazivă la pipăire, puțin rigidă, nu moale sau de plastic. Apoi firul de filigran trebuie să fie inserat în masa hârtiei și nu imprimat pe hârtie. Și nu în ultimul rând atunci când bancnota este înclinată, culoarea cifrelor din valoarea bancnotei trebuie să se schimbe.

Ofițerii de la BCCO spun că bancnotele falsificate la Suceava - aproximativ 2,4 milioane de euro- nu sunt falsuri perfecte. Însă ele sunt făcute pe o hârtie de calitate, au filigranul inserat și nu imprimat, iar seriile tipărite seamănă cu unele autentice. Așa că pot păcăli ușor un necunoscător.