Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți

Trei români au fost reținuți în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în Iași și Suceava. 

Persoanele sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la punere în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie 2025, suspecții de 25, 31 și 41 de ani, ar fi constituit, împreună cu un cetățean italian, o grupare de criminalitate organizată care ar fi acționat pe teritoriul României și Bulgariei până în martie 2026, având ca scop producerea și distribuirea de bancnote falsificate.

Liderul grupării, un bărbat de 41 de ani, ar fi organizat în județul Suceava o imprimare clandestină pentru fabricarea de bancnote false de 200, 100 și 50 de euro. De asemenea, aceasta ar fi procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false, iar, împreună cu cealaltă persoană (cetățean italian), colider, ar fi transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și al Bulgariei.

În total, gruparea ar fi produs bancnote false în valoare de aproximativ 2.000.000 de euro, dintre care circa 1.200.000 de euro ar fi fost introduși pe piața din Bulgaria.

„În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, 24 martie, în localitatea Burla, a fost identificată „fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, amplasat într-o zonă izolată. În acest context au fost descoperiți și ridicați 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, precum și alte mijloace de probă”, a transmis Poliția.

Sursa: StirilePROTV

GALERIE FOTO Câtă încredere! Turcia și-a prezentat deja echipamentul pentru Cupa Mondială
Simulare Bacalaureat 2026 – Biologie. Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului

Rolul vitaminei D în organism. De ce suplimentele sunt necesare pe tot parcursul anului

Donald Trump, învins acasă, la Mar-a-Lago. Republicanii au pierdut Florida, iar președintele a făcut fix ce combate vehement

Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați
Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați

Trei români au fost reținuți în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în Iași și Suceava. 

