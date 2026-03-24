Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, falsificarea de monedă și punerea în circulație de valori false.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în octombrie 2025, patru persoane – trei cetățeni români și un cetățean italian – au constituit o grupare specializată în falsificarea de bani. Grupul a procurat, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, sute de kilograme de hârtie specială din străinătate, necesară pentru producerea bancnotelor contrafăcute.

Liderul grupului a instalat o imprimantă clandestină

Liderul grupării, cetățean român, a achiziționat aparatură performantă pentru începerea tipăririi bancnotelor într-o locație din zona rurală a județului Suceava. Cetățeanul italian, cunoscut internațional pentru implicarea sa în falsificarea de bani, avea rolul de a instrui ceilalți membri și de a facilita procurarea materialelor și punerea în circulație a banilor falși.

Investigațiile au relevat și intenția membrilor grupului de a crea legături infracționale în Bulgaria, recent adoptând moneda euro. În acest context, pe 23 martie 2026, autoritățile române și bulgare au depistat în Sofia doi români, cetățeanul italian și doi bulgari în timp ce dețineau și transportau aproximativ 1,2 milioane de euro falși. În același transport a fost descoperit și 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.