Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au descoperit marți, 24 martie 2026, o fabrică de bani falși în județul Suceava. 

Sabrina Saghin,  Daniel Nițoiu

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, falsificarea de monedă și punerea în circulație de valori false.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în octombrie 2025, patru persoane – trei cetățeni români și un cetățean italian – au constituit o grupare specializată în falsificarea de bani. Grupul a procurat, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, sute de kilograme de hârtie specială din străinătate, necesară pentru producerea bancnotelor contrafăcute.

Liderul grupului a instalat o imprimantă clandestină

Liderul grupării, cetățean român, a achiziționat aparatură performantă pentru începerea tipăririi bancnotelor într-o locație din zona rurală a județului Suceava. Cetățeanul italian, cunoscut internațional pentru implicarea sa în falsificarea de bani, avea rolul de a instrui ceilalți membri și de a facilita procurarea materialelor și punerea în circulație a banilor falși.

Investigațiile au relevat și intenția membrilor grupului de a crea legături infracționale în Bulgaria, recent adoptând moneda euro. În acest context, pe 23 martie 2026, autoritățile române și bulgare au depistat în Sofia doi români, cetățeanul italian și doi bulgari în timp ce dețineau și transportau aproximativ 1,2 milioane de euro falși. În același transport a fost descoperit și 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Ilie Bolojan, către noul ambasador al Republicii Moldova: „România va continua să vă sprijine ferm pe drumul european”
La una dintre locații, amenajată într-un imobil aflat în construcție, polițiștii au descoperit o „fabrică de bani”. Au fost ridicate imprimante, componente electronice, hârtie specială și bancnote falsificate în cupiură de 50 și 100 de euro.

Activitățile sunt în curs, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași. Poliția precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

Acțiunea a fost sprijinită de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, pentru asigurarea perchezițiilor și a măsurilor de siguranță.

Sursa: Poliția Română

Articol recomandat de sport.ro
Halep, mesaj pentru cei doi bărbați care i-au marcat viața: „Suflete minunate!“
Citește și...
O bătrână din Olt a fost ucisă de un tânăr care i-a dat bani falși și s-a temut că va fi reclamat
O femeie din județul Olt a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, chiar în locuința sa, după ce a fost lovită cu un lemn de foc în cap.

Un român a încercat să plătească cu bani falși și a adus în instanță chiar falsificatorul. Judecătorul: „Te căutăm demult”
Un român de 45 de ani a ajuns în fața judecătorului după ce a încercat să plătească cu o bancnotă de 100 de euro falsă la o benzinărie din Bavaria, susținând că nu știa că banii erau falși. 

Recomandări
Australia și Uniunea Europeană au semnat un amplu acord de liber schimb. Ce alimente vor fi scutite de taxe vamale
Australia şi Uniunea Europeană au semnat marţi, la Canberra, un acord amplu de liber schimb, încheiat după ani de negocieri, pentru stimularea comerţului bilateral, în ciuda protestelor fermierilor europeni, relatează AFP şi Reuters. 

Care ar putea fi efectele limitării marjelor la carburanți. Experți: Plafonarea crește riscul de penurie și reduce oferta
Plafonarea marjelor la carburanţi, pregătită de Guvern prin ordonanţă de urgenţă, riscă să reducă oferta şi să creeze penurie, avertizează experţii din energie, care susţin că măsura ar putea descuraja importurile.

Mândria românilor: meciul cu Turcia dă naștere la o situație remarcabilă

O nouă poveste de dragoste prinde contur în Desafio: Aventura – protagoniști, Coco și Leopardu’. PRO TV a fost lider de audiență cu ediția de aseară a reality show-ului