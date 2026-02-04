Agresorul a recunoscut comiterea faptei în fața anchetatorilor și a mărturisit că se temea că victima va sesiza Poliția, deoarece îi dăduse mai multe bancnote euro false în schimbul unei sume de bani.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au anunțat, miercuri, că procurorii au primit o sesizare prin 112 cu privire la faptul că o femeie a fost găsită moartă în propria locuință, din comuna Băbiciu.

Crima a avut loc în locuința victimei

„În urma investigațiilor efectuate a fost identificat autorul infracțiunii, în persoana inculpatului G. C. C., și s-a stabilit că, în după-amiaza zilei de 02.02.2026, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în locuința numitei T. A., în vârstă de 81 de ani, a lovit-o cu un obiect dur (bucată de lemn de foc), de mai multe ori, la nivelul capului, producându-i multiple leziuni care au condus, în mod nemijlocit, la decesul acesteia, conform constatărilor preliminare emise de S.J.M.L. Olt la data de 03.02.2026”, au afirmat procurorii.

Agresorul a recunoscut fapta și motivul crimei

Aceștia au precizat că agresorul, în vârstă de 18 ani, cu antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei.

„A precizat că a comis fapta pe fondul unei stări de nervozitate determinate de conflictul spontan dintre cei doi, motivând că a recurs la acest gest întrucât i-a fost teamă că victima va anunța organele de poliție în legătură cu mai multe bancnote în monedă euro false pe care inculpatul i le-a dat victimei în schimbul unei sume de bani în bancnote, monedă lei”, a mai precizat sursa citată.

Tânărul, reținut pentru omor

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de omor. El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.