"ePlan". Interviu cu Iulian Stanciu, CEO eMAG: ”Avem multe oportunități, e loc de creștere”

Ce s-a întâmplat cu sectorul de e-commerce în România în 2020, un an marcat puternic de pandemia de Covid-19? Care sunt domeniile de e-commerce care au fost cel mai mult influențate de schimbările radicale pe care le-am trăit anul trecut?

La aceste întrebări, dar și la multe altele, la fel de interesante, a răspuns Iulian Stanciu, CEO eMAG, într-un interviu acordat lui Andrei Radu, CEO GPeC, în cadrul ”ePlan”, prima emisiune de e-commerce din România, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro.

În opinia lui Iulian Stanciu, economia digitală "reprezintă economia viitorului”, iar România se află pe drumul cel bun.

”Un index bun, o măsurătoare bună a dezvoltării economiei digitatele a fost definit de Uniunea Europeană, se numește DESI, iar aici vedem, ca să ne uităm la partea plină a paharului, două lucruri bune pentru România. Odată vedem că România a crescut, în ultimul an, cu o poziție, este pe locul 25 din 27. Un al doilea lucru bun: avem foarte multe oportunități, loc de creștere, în față. Acest index măsoară cât de pregătită este infrastructura pusă la dispoziția business-ului de către stat, prin autoritățile centrale și locale. Infrastructura înseamnă conectivitate; înseamnă competențe dezvoltate la novelul populației, care se învață în școală sau pe parcurs, în diverse formări profesionale; înseamnă pregătirea companiilor pentru economia digitală; înseamnă folosirea instrumentelor digitale și înseamnă cât de digitalizat este sectorul public și interacțiunea între Stat și cetățean. Această infrastructură va fi o bază pentru dezvoltarea business-urilor digitale, care, business-uri digitale, în această economie digitală, vor lua o mică bucată din fiecare verticală așa cum o vedem noi acum. Din educație, din sănătate, din agricultură, din comerț... Sectorul ITNC, care deja a ajuns la o contribuție de 7% din PIB, este doar o parte din această economie digitală. Spre exemplu, noi, în e-commerce, suntem catalogați la comerț, care nu face parte din ITNC, dar face parte din economia digitală. Deci, această economie digitală, probabil, ajunge în momentul de față să contribuie undeva la 15% din PIB, iar țările care au investit în crearea acestei infrastructuri au crescut foarte mult. Nu o să reușim noi, din România, să mai exportăm utilaje grele sau produse finite foarte mult. Vedem că exportăm foarte mult materie primă: oi, lemn, nutrețuri, forță de muncă brută. Am cam ratat ultimii 30-40 de ani în a exporta produse fizice cu valoare adăugată mare. Probabil că avem câteva excepții și câțiva campioni care fac asta. Dar avem posibilitatea să dezvoltăm această economie și să exportăm produse cu valoare adăugată mare nu pe stradă sau autostradă, pe care sperăm să o avem la un moment dat, dar putem dezvolta pe fibră. Putem exporta pe cablu".

Andrei Radu: Și iată de ce oportunitatea pentru România, din punctul ăsta de vedere....

Pro TV

Iulian Stanciu: "O oportunitate foarte, foarte mare. Pe viitor, putem să pariem unde vedem că economia globală se duce, astfel încât noi să avem niște competențe utile economiei globale și să exportăm valoarea adăugată mai mare, care, până la urmă, se va traduce în bunăstare pentru fiecare dintre noi".

Ce s-a întâmplat în comerțul online din România în anul 2020

Andrei Radu: Hai să vorbim un pic, să ne întoarcem, să zicem, pe planul mioritic, nu ne gândim cum suntem acum poziționați prin indexul ăsta, DESI, vis-avis de alte țări... Aici, la noi, între granițe, ce s-a întâmplat în sectorul e-commerce în 2020? Cu cât s-a încheiat, așa, ca bilanț, dacă se poate spune... Cu cât s-a încheiat 2020 în e-commerce-ul românesc și care a fost, sî zicem, creșterea de la un an la altul, pentru că au existat niște creșteri, zic eu, considerabile în 2020?

Iulian Stanciu: "Cred că am avut, în 2020, o creștere a comerțului online destul de mare, venită pe fondul a două lucruri: odată a fost o cerere mare venită din partea oamenilor, pentru că au avut încredere în acest model de business. Au văzut că a funcționat în trecut, dar l-au folosit mult mai des și pe mult mai multe categorii, iar e-commerce-ul și-a dovedit utilitatea... Și doi: infrastructura pentru e-commerce a fost din ce în ce mai dezvoltată. Companiile de curierat, companiile procesare de plăți și așa mai departe. Lucruri care de-a lungul timpului și noi le-am stresat destul de tare cu acest black friday pe care l-am făcut an de an, în care ne-am dat singuri șuturi în fund să mergem mai departe și mai departe, să vedem cum ar arăta un viitor în care vor veni volume foarte mari într-un termen foarte scurt... Cam toată lumea era pregătită, astfel încât serviciile au foarte bune și au servit foarte bine chiar în volumele de vârf, când au fost lockdow-uri, astfel că oamenii au văzut că lucrurile funcționează și au avut încredere. Chiar în perioadele în care măsurile s-au mai relaxat, creșterea comerțului online a rămas destul de sus".

Andrei Radu: Care a fost procentul, creșterea, din analizele voastre? Eu știu, de pildă, o cifră dată de Asociația Română a Magazinelor Online....

Iulian Stanciu: "Da, am văzut, undeva la 30%. Cred că a fost poate chiar puțin mai sus de 30%, care înseamnă peste 5 miliarde și jumătate de euro acest sector de e-commerce, poate chiar spre 6 miliarde de euro. Deci undeva în zona asta, 5,5 - 6 miliarde, care înseamnă 30-35% creștere față de 2019".

Andrei Radu: Să spun și cifra absolută. În 2019, ARMO spunea în jur de 4,3 miliarde de euro. Anul acesta, estimare 5,6 poate chiar spre 6 miliarde de euro, conform ARMO și conform spuselor tale. E bine că se regăsește acest procent de creștere acolo. Tind să cred sau cert este cumva că procentul ăsta de creștere, care nu a fost prevăzut ca fiind atât de mare... Țin minte că estimările inițiale ale ARMO erau «Probabil vom depăși un pic pragul de 5 miliarde de euro», dar iată că sunt aproape încă un miliard în plus... Tind să cred că vin tocmai datorită restrcițiilor. Și spun datorită că e bine pentru e-commerce în cazul de față.

Iulian Stanciu: "Da, este o mutare și este o mutare și a magazinelor din offline către online. Am văzut, spre exemplu, companii mari de fashion care au anunțat că la nivel global vor închide mii de magazine și se vor focusa către online... Și vedem asta în toate verticalele... Vedem inclusiv în zona de alimente foarte multe inițiative noi. Vedem în zona de produse pentru casă, vedem în zona de fashion, de sport... Toate zonele din ofline încep să se gândească foarte serios la online. Dacă în trecut, până în 2019 sau până la început pandemiei, online-ul era o chestie «Nice to have», era considerat magazinul numărul 42 din rețea, dintr-o dată online-ul a devenit prioritar și a devenit magazinul principal, unde toți își pun focusul, ceea ce este un lucru, cred, foarte bun. Asta ne dă încredere în niște perspective bune, pentru că dacă e să ne uităm la ponderea comerțului online din total retail, el este, în momentul de față, doar la 10% în România, iar țări mai dezvoltate, cu o infrastructură pentru economia digitală mai dezvoltată și cu venituri pe cap de locuitor mai mari, au ajuns deja la 30-35%. Așa că potențialul de creștere este extraordinar de mare. Chiar ieri am văzut un studiu de la Euromonitor care spunea că mai mult de jumătate din creșterea întregului comerț din România va veni din comerțul online. Tot ce va veni suplimentar în consum, că vorbim de fashion, că vorbim de alimente, că vorbim de orice, va veni din comerțul online. Aici este loc mult de creștere pentru antrepenorii existenți sau pentru, de ce nu, antrepenorii noi, care vor să se apuce de ceva nou".

Sectorul e-commerce din România este abia la început: ”Sunt foarte optimist”

Andrei Radu: Cum să privim? Eu sunt optimist prin definiție, dar știi cum e... Vezi jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului, la modul 10% e-commere share din total retail în România față de țări vestice, unde a depășit 30%, după cum spui tu. Să fim pesimiști sau să spunem «E loc foarte mult de creștere»?

Iulian Stanciu: "Dacă tu ești optimist, eu sunt foarte optimist. Poate că data viitoare trebuie să mai vină cineva care să fie mai pesimist, ca să ne mai tempereze. Luând realitatea și luând cifre, perspectivele sunt excelente".

Pro TV

Andrei Radu: Strict în e-commerce, ce verticale au avut de suferit și care au fost acele verticale care erau... așa, mititele la început de drum și au cunoscut o explozie sau o creștere accelerată?

Iulian Stanciu: "Cred că toate verticalele au crescut în comerțul online, dar au avut dinamici diferite și au avut un timing diferit în creștere. Spre exemplu, în zona de fashion și de sport, în primul lockdown, s-au întâmplat câteva chestii: oamenii n-au mai mers la birou, n-au mai avut nevoie să-și înnoiască garderoba și au stat foarte mult acasă, astfel că tot fashion-ul a căzut. După care toți producătorii și-au oprit liniile fabricație, după care nu a mai existat marfă. În momentul în care lucrurile au început să crească, n-a mai existat suficientă marfă. În online, după un prin recul, să zic de vreo lună, două luni de zile, lucrurile au început să crească destul de mult pentru că s-au mutat mulți cumpărători din ofline s-au mutat către online și, la fel, ofertat a venit din ce în ce mai mult către online și producătorii au început să acorde mai mare atenție. Lucrurile legate de travel, bineînțeles că au scăzut foarte mult. La fel, o dinamică mai ponderată, o creștere până în 10% a avut-o zona de auto și toate lucrurile legate de mașini, de la anvelope, baterii, tot felul de accesorii... În schimb, unele categorii, spre exemplu produse utile casei, poduse utile școlii de acasă sau lucrului de acasă, au crescut foarte mult. Laptop-urile și tot ce înseamnă IT, monitoare și așa mai departe, au crescut. Măștile au avut un boom la începutul pandemiei, după care lucrurile s-au mai temperat pe măsură ce au devenit foarte disponibile".

Care sunt produsele către care se vor orienta consumatorii și în 2021

Andrei Radu: Ce se păstrează trending din aceste verticale care au crescut în 2021? Care crezi că sunt produsele către care se vor orienta consumatorii și în 2021?

Iulian Stanciu: "Mă aștept, în primul rând lucrurile pentru casă, pentru că oamenii au descoperit confortul casei, au stat mult mai mult acasă și au început să investească în asta. După care avem IT-ul și tehnologia în general, pentru că și aici, pe lângă e-commerce, oamenii au adoptat multe alte tehnologii, comunicarea la distanță și așa mai departe, lucruri care vor rămâne. Spre exemplu, comunicare în business la distanță s-ar putea să fie o regulă, adică nu mai iei avionul să mergi la Londra, la Paris, la Berlin, la Amsterdam sau în Statele Unite sau în China sau nu știu unde doar pentru o întâlnire o oră sau două. Astea le vei face pe Zoom, Teams și așa mai departe. Mă aștept, iarăși, sportul să crească foarte mult. Oamenii au redescoperit sportul și natura...".

Andrei Radu: Ce vezi pentru 2021 din punct de vedere creștere? La cât ne așteptăm? Ne așteptăm tot la un 30% anul acesta sau suntem un pic mai ponderați?

Iulian Stanciu: "Mă aștept undeva la 20% creștere...".

Andrei Radu: De ce mai puțin decât anul trecut?

Iulian Stanciu: "Pentru că anul trecut a avut niște perioade forțate să spunem, în care lumea a stat forțat acasă și nu cred că se vor mai întâmpla anul ăsta, sper să nu se mai întâmple, și oamenii vor cumpăra de bunăvoie și vor vedea în continuare utilitatea comerțului online și mai văd, de asemenea, un potențial de creștere foarte mare pentru comercianții din România să iasă în regiune. Noi avem destul de multe inițiative și îi încurajăm".

Emisiunea ePlan poate fi urmărită pe www.stirileprotv.ro o dată la două săptămâni.