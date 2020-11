Șeful eMAG, despre primul Black Friday: “Am pierdut un milion de euro”

eMAG înregistrează an de an vânări record cu ocazia zilei de Black Friday, însă campaniile de reduceri nu au fost un succes încă de la început, potrivit CEO-ului companiei, Iulian Stanciu.

Șeful eMAG își amintește că prima campanie de Black Friday desfășurată de companie a fost “un dezastru”, în urma căruia a pierdut aproximativ 1 milion de euro.

“Alergam şi ne dădeam cap în cap prin firma, nu ştiam ce se întâmplă. A fost mult peste aşteptările noastre cele mai optimiste, am luat mult mai multe comenzi decât aveam marfa in stoc la preţurile respective şi până la urmă am luat nişte decizii foarte grele la momentul respectiv. Am pierdut undeva la 1 milion de euro pentru că am onorat comenzi pe care le-am vândut în pierdere”, a explicat Iulian Stanciu într-un interviu acordat pentru ProTV Plus, cu ocazia summit-ului GPeC de anul trecut.

“Aveam nişte bugete de la furnizori să vindem la un preţ bun doar anumite cantităţi. Am luat mult mai mutle comenzi şi le-am onorat. Clienţii cred că au apreciat. La momentul erspectiv a fost o decizie grea, a fost mai mult o investiţie în viitor”, a adăugat șeful eMAG.

Oferte inedite de Black Friday

Ca să atragă cât mai mulți clienți cu ocazia acestei “sărbători a cumpărăturilor”, eMag a venit cu mai multe oferte inedite pentru mediul online.

“Ce am mai făcut interesant, am adus produse speciale în fiecare an. Am adus produse speciale în fiecare an: am adus maşini, am adus combustibil, am adus şi aur. Anul trecut am avut şi naşteri. Vom avea şi anul acesta o grămadă de surprize, care de fapt sunt cireaşa de pe tort la un astfel de eveniment”, a povesit Iulian Stanciu.