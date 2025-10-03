Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție FIDELIS: dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro

03-10-2025 | 13:42
titluri de stat Fidelis
Agerpres

A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro, informează Ministerul Finanţelor.

Vlad Dobrea

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, Alpha Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Donatorii de sânge beneficiază şi de tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, la o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Noua structură a programului FIDELIS, împreună cu programul Tezaur, care include maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, oferă investitorilor şi celor care doresc să economisească prin titluri de stat întreaga paletă de maturităţi, de la 1 la 10 ani, cu opţiuni atât în moneda naţională, cât şi în euro.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilităţi precum:

  • posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă;
  • veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile;
  • flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

Cifrele celor 8 ediţii din 2025 dovedesc interesul crescut al românilor pentru modalitatea de economisire propusă de Ministerul Finanţelor:

  • suma totală investită este de peste 16,12 miliarde de lei;
  • 169.191 ordine de subscriere;
  • 26.650 donatori – investitori;
  • peste 1,477 miliarde de lei este suma totală investită de donatori-investitori.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

