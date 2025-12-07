Candidatul AUR la Consiliul Județean Buzău: „Prezenţa scăzută pune sub semnul întrebării legitimitatea alesului”

Candidatul AUR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Alin Avramescu, a declarat duminică seara, după numărarea voturilor din peste 90% din secţii, că prezenţa a fost scăzută.

El consideră că acest lucru pune sub semnul întrebării legitimitatea celui care se află în funcţia de preşedinte al CJ, indiferent de numele acestuia.

Candidatul AUR a transmis buzoienilor mulţumiri pentru faptul că au votat şi că formaţiunea politică pe care o reprezintă este singura opoziţie la Partidul Social Democrat.

„Vreau să mulţumesc tuturor buzoienilor care au ieşit la vot şi şi-au exprimat opţiunea lor. Venim după o lună de campanie dificilă dar rezultatul ne arată un lucru pe care probabil mulţi îl vor trece cu vederea, AUR este singura opoziţie reală la PSD în judeţul Buzău, este singurul partid de care PSD-ului îi este teamă în judeţul nostru", a transmis Ştefăniţă Avramescu.

Avramescu: Prezenţa scăzută afectează legitimitatea

Acesta a punctat faptul că prezenţa la vot a fost una mică şi nu conferă legitimitate celui care va ocupa viitoarea funcţie de preşedinte al CJ Buzău.

„Astăzi din păcate prezenţa a fost mult sub aşteptări, este şi o consecinţă a modului în care s-a făcut politică până acum. Prezenţa scăzută pune sub semnul întrebării inclusiv legitimitatea celui care se află în funcţia de preşedinte al CJ indiferent de numele acestuia. Nu poţi cu o prezenţă sub 90.000 de persoane să spui că acea persoană are legitimitatea de a conduce judeţul. O prezenţă scăzută cu o maşinărie de partid disperată nu au făcut altceva decât să facă acest rezultat. Trebuie să privim lucrurile cu optimism şi aş vrea să fie foarte clar că ceea ce am început în această lună va continua în Buzău pentru anii viitori", a subliniat Ştefăniţă Avramescu.

Candidatul AUR a obţinut după numărarea voturilor din peste 90% dintre secţiile de vot un procentaj de aproximativ 27%, al doilea după cel obţinut de PSD.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













