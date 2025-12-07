Candidatul AUR la Consiliul Județean Buzău: „Prezenţa scăzută pune sub semnul întrebării legitimitatea alesului”

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 23:47
Ștefăniță Avrămescu

Candidatul AUR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Alin Avramescu, a declarat duminică seara, după numărarea voturilor din peste 90% din secţii, că prezenţa a fost scăzută.

autor
Sabrina Saghin

El consideră că acest lucru pune sub semnul întrebării legitimitatea celui care se află în funcţia de preşedinte al CJ, indiferent de numele acestuia.

Candidatul AUR a transmis buzoienilor mulţumiri pentru faptul că au votat şi că formaţiunea politică pe care o reprezintă este singura opoziţie la Partidul Social Democrat.

„Vreau să mulţumesc tuturor buzoienilor care au ieşit la vot şi şi-au exprimat opţiunea lor. Venim după o lună de campanie dificilă dar rezultatul ne arată un lucru pe care probabil mulţi îl vor trece cu vederea, AUR este singura opoziţie reală la PSD în judeţul Buzău, este singurul partid de care PSD-ului îi este teamă în judeţul nostru", a transmis Ştefăniţă Avramescu.

Avramescu: Prezenţa scăzută afectează legitimitatea

Acesta a punctat faptul că prezenţa la vot a fost una mică şi nu conferă legitimitate celui care va ocupa viitoarea funcţie de preşedinte al CJ Buzău.

Citește și
vot
LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău

„Astăzi din păcate prezenţa a fost mult sub aşteptări, este şi o consecinţă a modului în care s-a făcut politică până acum. Prezenţa scăzută pune sub semnul întrebării inclusiv legitimitatea celui care se află în funcţia de preşedinte al CJ indiferent de numele acestuia. Nu poţi cu o prezenţă sub 90.000 de persoane să spui că acea persoană are legitimitatea de a conduce judeţul. O prezenţă scăzută cu o maşinărie de partid disperată nu au făcut altceva decât să facă acest rezultat. Trebuie să privim lucrurile cu optimism şi aş vrea să fie foarte clar că ceea ce am început în această lună va continua în Buzău pentru anii viitori", a subliniat Ştefăniţă Avramescu.

Candidatul AUR a obţinut după numărarea voturilor din peste 90% dintre secţiile de vot un procentaj de aproximativ 27%, al doilea după cel obţinut de PSD. 

Sursa: Agerpres

Etichete: buzau, alegeri, aur, vot, ciolacu, CJ Buzau,

Dată publicare: 07-12-2025 23:47

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei, organizate în 7 decembrie, a avut duminiă seara o primă reacție oficială după ce rezultatele exit-poll l-au indicat pe el ca fiind câștigător.

LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău

Cetățenii din mai multe localități din România au fost chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale. Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău.

Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare
Alegeri locale 2025
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare

Bucureștenii și-au ales noul primar al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale organizate după demisia lui Nicușor Dan, care a devenit președintele României în luna mai.

Recomandări
LIVE TEXT: Rezultatele alegerilor din București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat, matematic, alegerile de la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Rezultatele alegerilor din București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat, matematic, alegerile de la Primăria Capitalei

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul a avut loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 35% dintre voturile exprimate.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28