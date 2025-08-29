Electrica Furnizare și-a făcut publică noua ofertă de tarife pentru populație. Nu este ieftin

Electrica Furnizare, cel de-al treilea mare furnizor de electricitate pentru populație după numărul de clienți, și-a făcut publică oferta. Prețul per kilowatt/oră se înscrie în media pieței, dar mult peste oferta Hidrolectrica.

Electrica Furnizare a anunțat un preț de energie electrică activă de 0,79236 lei/kWh fără TVA. Acesta este însă tariful de bază, la care se adaugă o serie de alte taxe și TVA-ul mărit acum o lună de la 19 la 21%, astfel că prețul final, conform ofertei publice, este de 1,54280, pentru sucursala Distribuție Energie Electrică România. În alte zone geografice, tariful companiei este cu foarte puțin mărit, în jur de 1,55 lei per kilowatt/oră.

Conform comparatorului de prețuri ANRE, pentru București, Hidroelectrica are cel mai mic tarif final pentru consumatorul casnic, adică 1.06 lei pe kilowatt/oră, urmat de Nova Power and Gas- 1,18, Grenerg - 1,21, PPC Energie - 1,3, Eon - 1,44 și Electrica Furnizare - 1,47. Sunt și multe alte oferte peste acest prag. Cel mai probabil, însă datele nu sunt actualizate zilnic - de aici și diferența între oferta din tabel și prețul anunțat acum de Electrica Furnizare.

