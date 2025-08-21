Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Scurtarea lanțului de tranzacționare pe piața de energie, investiții în rețele și eliminarea speculei sunt câteva dintre propuneri.

În plus, ar urma să avem și în România tarife diferențiate, adică prețuri mai mici în intervalele orare în care producția este mare, așa cum se întâmplă în alte țări europene. Experții în energie spun însă că implementarea acestor măsuri ar putea dura ani.

După discuții cu reprezentanți ai producătorilor, furnizorilor și instituțiilor din domeniu, ministrul Energiei propune 8 soluții care ar duce la scăderea facturilor.

Printre ele se numără și implementarea tarifelor dinamice și a contorizării inteligente.

Vârfurile de consum sunt, în general, seara, între orele 18 și 22. Însă cea mai ieftină energie produsă și tranzacționată pe bursă este între orele 11 și 18, mai ales că producția de energie verde a crescut.

De exemplu, la începutul acestei săptămâni, marți, între 11 și 13, prețul energiei a fost de cel mult 52 de lei pe MWh, în timp ce în intervalul de vârf de seară a ajuns până la 1.500 de lei pe MWh.

Dacă oamenii și companiile ar adapta consumul în funcție de preț – de exemplu, să programeze mașinile de spălat sau alte electrocasnice la prânz – ar plăti mai puțin, s-ar reduce presiunea pe rețele și ar scădea și necesarul de importuri, pentru că sunt zile când România importă multă energie.

Pentru asta este nevoie de contorizare inteligentă, care există în prezent la doar o treime din clienți.

Ministrul promite accelerarea procesului de digitalizare.

Dan Tudose, expert energie verde: „Tariful diferențiat, alături de contoarele inteligente, vor reduce din incertitudine și vor transparentiza modul în care facturile de energie arată. Este un proiect care va dura cel puțin doi-trei ani ca implementare.”

Pe listă apar și alte măsuri, cum ar fi eliminarea speculei, scurtarea lanțului de tranzacționare pe piață, dar și investiții în rețele pentru o mai bună conectivitate cu Europa de Vest.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Împreună cu europarlamentarii români, indiferent din partidul din care fac parte, să facem absolut toate demersurile pentru a găsi finanțări pentru interconectare cu rețelele din Europa de Vest, care azi produc și vând energie ieftină.”

Experții spun că unele propuneri nu sunt noi, dar nu au fost implementate până acum.

Corina Murafa, expert energie: „Toate aceste mecanisme propuse trebuie operaționalizate. Va fi foarte greu de pus în aplicare fiecare măsură de acolo, astfel încât promisiunea asta cu -24% la factură eu nu cred că se va materializa într-un timp prea scurt, dar mult succes Ministerului, pentru că e nevoie de genul acesta de măsuri.”

Alături de promisiunea că va crește și producția, aceste măsuri au fost incluse într-un memorandum care ar urma să fie adoptat la următoarea ședință de Guvern.

