Efortul fizic face ca organismul să nu mai aibă nevoie de insulină. ”Zahărul intră în mușchi direct”

Ne uităm la pancreas. Hormonul pe care îl produce, insulina, este cel care ne... crește. Același hormon ne și îngrașă. Aceasta pentru că vorbim de un hormon anabolic. Cum ajutăm pancreasul și implicit ne ajutăm greutatea corporală?

Mișcarea nu slăbește, contrar credințelor. Dar când ne mișcăm în forță, nu mai avem nevoie de insulină. Pancreasul ia o pauză și ne lasă să slăbim. Iată cum:

Când facem efort, deschidem... străduțe, altfel blocate. Pe aceste străduțe, zahărul din sânge, glucoza, ajunge direct în mușchi. Nu trebuie să fie transportată de insulină, hormonul produs de pancreas. Acest circuit... fluent înseamnă protecție pentru tot organismul.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: ”Efortul fizic, activitatea musculară ce fac? Ajută pancreasul. Nu am nevoie de insulină să intre glucoza în celule. Sunt niște transportori, GLUT se numesc, în timpul efortului, ei se dechid. Și zahărul intră în mușchi direct. Efortul fizic protejează pancreasul”.

Pe de altă parte, efortul mărește masa musculară. Crește masa musculară, scade masa grasă. Pentru că mușchii consumă.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: ”Efortul fizic protejează pancresul și bineînțeles crește masa musculara, crescând masa musculară, am cuptorul unde se ard grăsimile. Efortul fizic crește masa musculară și masa musculară consumă”.

Haideți în sala de forță. Ne ajutăm musculatura să fie mai bine definită și mai puternică, însă nu doar atât. Ce au descoperit cardiologii nu are legătură cu aspectul, ci cu sănătatea arterelor coronare, cele care înconjoară și hrănesc inima. Și arterele sunt protejate, dacă tragem de ... fiare.

Exercițiile de forță contează, nu doar exercițiile cardio

Dr. Cătălin Trifan, medic primar chirurgie cardiovaculară: ”Mergem la sală, facem exerciți de forță, ne creștem elasticitatea vaselor periferice, în timpul efortului susținut se secretă o substanță foarte simplă, care se numește oxid nitric, are rol vasodilatator. Țesuturile, când sunt avide de sânge, tind să își vasodilate capitalele, care sunt răspunzătoare de aportul de sânge și unul din mecanisme e secreția de oxid nitric”.

Medicul de chirurgie cardiovasculară ne spune că mușchii mai mari și mai puternici ajută vasele de sânge, care irigă inima, numite vase coronare, să fie... perfecte. La nivelul lor, apare infarctul de miocard. Aproximativ 70% dintre noi vor avea aceste vase afectate.

Facem tot ce ne stă în putere să ne menținem cât mai bine mușchii. Ultimii ani au demonstrat că și exercițiile de forță contează, nu doar exercițiile cardio. Acestea sunt mitocondriile, uzinele, care produc energie în lumea vie. Le găsim și în celulele musculare. Le putem mări, dacă ne mărim mușchii prin exerciții de forță. Exercițiile la sală produc noi conexiuni neuro-musculare, dar și noi uzine de energie în interiorul celulelor musculare. Aceasta înseamnă că ne creștem speranța de viață.

Nu uitati, cea mai bună infrastructură pentru tot organismul se menține cu efort zilnic - forță, mers pe jos și urcatul scărilor. Dar efortul să fie constant.

