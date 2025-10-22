Rezistența la insulină apare atât în adolescență, cât și la menopauză. Ce putem face pentru a preveni diabetul de tip 2

Rezistența la insulină crește în adolescență

În pre-adolescență apare rezistența la insulină fiziologică. Celulele nu sunt foarte sensibile la hormonul insulină. Așa cresc adolescenții. Rezistența la insulină e reversibilă în această perioadă.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Hormonii de creștere și hormonii sexuali care încep să fie crescuți în perioada pubertară, ei se opun activității insulinei, ei cresc glicemia, insulina o scade. Toți acești hormoni se numesc hormoni de contrareglare și insulina e împiedicată temporar să își facă treaba. Dacă adolescentul mănâncă prost, poate apărea prediabetul.”

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă copilul mănâncă mult și prost, foarte mulți carbohidrați procesați, fast-food, dacă doarme puțin, această perioadă fiziologică se transformă în rezistența la insulină, care tinde să devină permanentă.”

Mâncare corectă, somn și activitate fizică – este ceea ce are nevoie orice copil, orice adolescent.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Discuția ar trebui să înceapă de la ce introducem – introducem alimente bogate în grăsimi sănătoase. Pește gras – care foarte rar e în dieta unui copil – nuci, alune, caju, fistic, o gamă de alimente pe care ar trebui să le aibă toți copiii.”

Rezistența la insulină crește la menopauză

La pre-menopauză și menopauză apare din nou rezistența la insulină fiziologică. Scade nivelul hormonilor estrogeni, scade sensibilitatea la insulină. Din păcate, kilogramele în plus acumulate pe abdomen și în interiorul acestuia fac rezistența la insulină permanentă.

Odată ce ne îngrășăm, apar substanțe de inflamație care nu mai lasă insulina să ducă zahărul în celule. Pancreasul simte și produce și mai multă insulină, sperând să ducă zahărul în celule, adică energie. În acest moment, deși kilogramele în plus există, glicemia e normală. Și păcălește.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Înainte de orice, trebuie să aibă grijă de activitatea fizică focusată pe exerciții cardio și cu greutăți, 150 de minute săptămânal. Topul dietelor la această vârstă e dieta mediteraneană, iar igiena somnului e fundamentală. Fără somn bun, organismul consumă a doua zi puține calorii. Așa se depune tot ce mâncați, chiar dacă mâncați puțin.”

