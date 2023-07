Efectele caniculei în România: Străzi aproape pustii, plăci de ciment dilatate și restricții impuse de CFR

Codul portocaliu de caniculă rămâne în vigoare până vineri. Precauți, cei mai mulți oameni au fugit de soare, dar tot au sunat încontinuu telefoanele la ambulanță. În trenuri, dar și în troleibuzele sau autobuzele fără aer condiționat a fost cumplit.

La ora 11:00, în capitala României, termometrele arătau deja, la umbră, 36 de grade Celsius.

Străzile s-au golit vizibil, iar puținii trecători au căutat umbra cu orice preț.

Cinci ore mai târziu, erau 38 de grade la umbră, dar am resimțit 42 de grade.

Și mai rău a fost la Calafat, unde s-au înregistrat 39 de grade, dar oamenii le-au perceput ca 43.

Aici, din cauza căldurii, plăcile de ciment s-au dilatat și s-au înălțat. O mașină care era parcată în zonă a fost împinsă de forța lor.

Prin camera cu termoviziune vedem că la suparafața unei mașini din trafic sunt 85 de grade Celsius.

Cel mai greu au suportat căldura oamenii nevoiți să meargă cu mijloacele de transport in comun.

Localnic: „Crunt, greu. Abia pot să respir. Asta este, nu avem ce să facem”.

Localnică: „Leșinăm, murim de căldură. Și în casă, la fel și în mijloacele de transport”.

Reporter: „Stați la curte la sau la bloc?”.

Localnică: „La bloc, nu avem aer condiționat. Este o teroare. Lăsăm toate geamurile deschise, un venitlator. Ne chinuim cu tot felul de cartonașe”.

Banca dintr-o stație de tramvai are 55 de grade celsius, este aproape imposibil sa te așezi pe ea și degajă caldură aproape ca un calorifer. Aceeași temperatură de 55 de grade o regăsim și în tramvai. Oamenii suportă cu greu temperaturile extreme.

Oamenii au fiert și în trenuri, dar și în Gara de Nord, unde nu există aparate de aer condiționat. CFR a restricționat viteză garniturilor și așa mică, astfel că cele mai multe curse au avut întârzieri, unele și de peste două ore.

Călătoare: „Foarte greu, am stat foarte mult. Niciodată nu am stat atât, cu întârziere. Foarte nemulțumită”.

Reporter: „Și înăuntru cum a fost?”.

Călătoare: „Cald”.

Jumătatea de sud a țării este sub cod portocaliu de caniculă, iar centrul sub avertizare cod galben. Deși temperaturile nu au depășit 39 de grade, oamenii au resimțit cinci în plus.

Reacțiile organismului pe caniculă

Pe caniculă, corpul nostru face eforturi uriașe ca să își regleze temperatura. Astfel, crește fluxul sanguin către piele, iar inima începe să bată mai repede pentru a pompa sângele necesar.

Apar probleme inclusiv la creier, care nu se mai oxigenează suficient. Urmează ametelile, durerile de cap, greața și aritmiile.

Femeie: „Am tot timpul sticla cu apă la mine. Trebuia să îmi pun ceva în cap, dar nu suport și merg pe undeva totuși pe la umbră”.

Femeie: „Foarte cald, imens de cald. A mai fost căldură, dar nu ca azi”.

Potrivit unui studiu recent publicat de cercetătorii de la Universitatea Roehampton din Londra, corpul uman are o „temperatură critică superioară” pe care o poate tolera în condiții de siguranță. Este este cuprinsă între 40 și 50 de grade Celsius. Dincolo de asta intră în stres termic.

