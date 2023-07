Măsuri speciale luate de administratorii grădinilor zoologice din România. Cum sunt protejate animalele de caniculă

La Galați, unde pâna și la umbră au fost 36 de grade Celsius, toate vietățile au beneficiat de un tratament special: mâncare ușoară, cu vitamine, și apă din belșug, atât pentru băut, cât și pentru bălăceală.

Urșii au primit, chiar de la prima oră, o varietate de fructe, legume și chiar înghețată.

Simona Postelnicu, medic veterinar la Grădina Zoologică din Galați: "Pentru urși, am făcut înghețată din nectarine, persici și iaurt, rânză proaspătă și ouă. Am încercat să le facem o alimentație cât mai diversificată și ușoară".

Bivolii s-au bucurat de o mocirlă special pregătită pentru ei, unde s-au putut răcori.

Iar lamele au fost tunse pentru a face față temperaturilor ridicate.

Așternuturile din țarcuri au fost umezite bine, ca animalele să nu simtă dogoarea.

Reporter: "Ce pot suferi animalele dacă sunt expuse la temperaturi prea mari sau dacă nu au destulă apă?".

Simona Postelnicu, medic veterinar la Grădina Zoologică din Galați: "Deshidratare, în mod special, și apar semne clinice".

Mulți oameni s-au refugiat si ei la Gradina Zoologica, unde e umbră naturală.

Turist: "Am fugit din căldură. Am plecat de la Constanța și am venit aici să ne răcorim".

Îngrijitorii animalelor spun că vor menține măsurile de protecție cât e nevoie. Atenționarea meteo de vreme caniculară este valabilă până la sfârșitul săptămânii.

Dată publicare: 13-07-2023 17:20