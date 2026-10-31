„Două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al României, în nord-estul ţării. Piloţii Fortelor Aeriene Române au reacţionat prompt şi cu profesionalism”, a precizat oficialul, subliniind că „prin capacitatea de reacţie rapidă, România contribuie concret la consolidarea apărării aliate şi la edificarea NATO 3.0”. În același mesaj, Dan Neculăescu a reiterat necesitatea unei „păci durabile şi justă în Ucraina”.

Incidentul a generat o alertă de securitate la nivel local. Locuitorii din județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava au primit sâmbătă mesaje RO-Alert, fiind avertizați cu privire la o „posibilă incursiune de drone” și sfătuiți să se adăpostească.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că sistemele radar au detectat inițial o țintă aeriană la doar 10 kilometri de granița cu Republica Moldova, urmând ca ulterior să anunțe intrarea unei noi ținte dinspre aceeași direcție.

Evenimentul s-a suprapus cu o situație similară raportată în Republica Moldova. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat detectarea unei drone care a intrat în spațiul aerian național la ora 16.24 și a dispărut de pe radar la 16.54, confirmând ulterior că aceasta a părăsit spațiul aerian al țării. În România, mesajul RO-Alert specific pentru județul Iași a fost emis la ora 17.04.