Drona găsită într-o pădure din Argeș ar fi una civilă, pentru transport de colete. Ce încearcă să afle acum Armata

21-12-2025 | 19:29
Alertă în Argeș, după ce o dronă a fost găsită într-o zonă împădurită de un bărbat aflat la vânătoare. Aparatul de zbor fără pilot a fost ridicat de autorități pentru expertiză.  

Natașa Paraschiv,  Ovidiu Oanță

Primele evaluări arată că drona nu ar fi una de atac și nici de proveniență rusească, ci de transport de colete. Specialiștii încearcă să stabilească exact ce tip de dronă este, de unde a fost lansată și care este cauza prăbușirii.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani care participa la o vânătoare organizată a fost cel care a găsit drona prăbușită printre copaci într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, din comuna Lereşti.

Marin Toader, primar Lerești: ”Ar fi găsit un aparat, o dronă cu o parașută. Se poate ajunge cu mașină de teren”.

Surse militare spun că aparatul de zbor nu este modelul rusesc despre care s-a crezut inițial ca ar fi. De asemenea, specialiștii în astfel de vehicule aeriene fără pilot susțin că ar fi exclus ca drona, care nu are nicio inscripție pe fuselaj, să fie una de atac.

drona
Dronă care are agățată o paraşută, găsită într-o pădure din Argeş. Autoritățile investighează proveniența aparatului

Dispozitivul găsit în pădure era prevăzut cu parașută, adică intra în categoria celor care pot fi recuperate.

Experții cred că ar fi dronă pentru transportul de colete

Cms. șef Marius Rizea, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: ”La fața locului s-au deplasat polițiștii care au asigurat parametrii. Totodată, au fost informate instituțiile competente pentru luarea măsurilor ce se impun”.

Specialiștii susțin că sunt șanse mici ca drona să fie una de recunoaștere, însă este așteptată concluzia expertizei tehnice. Practic, experții Armatei sau ai SRI ar urma să încerce să afle originea, locul de unde a fost lansată, ruta dronei și motivul pentru care a fost pierdută.

Cel mai probabil, cred specialiștii, aparatul cu pricina ar fi o dronă de transport pentru colete de dimensiuni și greutăți mici. 

Strategia de apărare aprobată în Parlament, fără măsuri clare anti-drone. Când ar putea fi incluse

