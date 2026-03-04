Aceleaşi statistici arată că 4 milioane de români au probleme cu greutatea, iar fenomenul afectează, tot mai mulți adolescenți.

La 6 ani, un băiat are 47 de kg. Din cauza greutății oboseşte repede și are uneori probleme cu respirația. Mama lui povesteşte că a încercat să-l țină la dietă, dar nu a rezistat prea mult.

Mama băiatului: „La juma de oră, o oră după ce a mâncat, mami mi-e foame, mami ce mâncăm. Din cauza greutății se plânge și de dureri de genunchi. Într-o parte, splina îl mai deranjează din când în când și mănâncă, nu este un copil pretențios la mâncare, dar totuși am vrea să vedem dacă nu sunt și alte probleme medicale''

Corespondent PROTV: „În România, 309.000 de copiii între 5-9 ani au suprapondere sau obezitate. Iar la categoria de vârstă 10-19 ani sunt 465.000. Îngrijorător este că mulţi dintre ei au deja probleme grave de sănătate din cauză că indicele de masă corporală e crescut. Vorbim de ficat gras, hipertensiune sau diabet”.

Prof. dr. Cătălina Poiană, preşedintele CMR: „Sunt complicații cu care eram obișnuiți la adultul cu suprapondere sau obezitate”.

Alimentația nesănătoasă, sucurile cu mult zahăr, gustările dintre mese și lipsa mișcării sunt factorii principali care duc la astfel de probleme.

Prof. dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: „La copiii până în 9 ani, consumul mediu în România de sucuri carbogazoase este de 200 de ml pe zi. Consumul real al celor care au acest obicei este mai mare, 80% dintre copiii între 11 și 19 ani nu au activitate fizică sau au sub cifrele recomandate de un stil de viață sănătos”.

Dr. Bogdan Pascu, medic primar endocrinologie pediatrică: „E recomandat să avem activitate fizică zilnică, dar în cazul în care nu putem, măcar o dată la 2 zile”.

În cazul copiilor este foarte important ca toată familia să îşi schimbe obiceiurile alimentare.

Farfuria sănătoasă trebuie să conţină jumătate fructe și legume, un sfert cereale integrale, restul proteine de calitate.

În timp, kilogramele în plus transformă copiii în adulți care fac infarct sau accident vascular cerebral la 35-40 de ani.