”Statele Unite sunt pe cale să câştige în mod decisiv, devastator şi fără cea mai mică milă ”, dă asigurări secretarul de Război al lui Donald Trump.

”Rezultatele sunt incredibile, istorice”, insistă el.

”Ne vom acorda tot timpul necesar pentru ca această operaţiune (Epic Fury) să fie un succes”, a declarat el.

Peteh Hegseth a anunţat că întăriri sunt pe drum.

”Liderii iranieni vor ridica privirea şi nu vor vedea decât avioane americane şi israeliene”, a aeninţat el.

Secretarul a amenințat cu ”moarte şi distrugere zi şi noapte”.

Serviciile de ”informaţii americane şi israeliene vor controla Iranul, Iar asta în curând”, a ameninţat el.

”Controlăm spaţiile aerian şi maritim. Noi controlăm destinul Iranului”, a declarat el.

”Forţele Aeriene iraniene nu mai există”, a anunţat el.

”Marina iraniană este pe fundul Golfului Persic, decimată, distrusă. Ea a pierdut bătălia de mult timp”, a adăugat el.

”Acesta este doar începutul. Capacităţile Iranului sunt pe cale să fie distruse oră de oră, în timp ce forţa americană nu face decât să crească. Vom folosi rachete de precizie de câteva sute de kilograme din care avem stocuri aproape nelimitate. Am folosit miuiţie PATRIOT la începutul operaţiunii. Dar vom trece la altceva”, a declarat el.

”Putem continua cu uşurinţă luptele atât timp cât este necesar”, a ameninţat secretarul american al Apărării.