Actul privind acceleratorul industrial (IAA) urmărește creșterea ponderii industriei prelucrătoare în PIB de la 14,3% (2024) la 20% până în 2035, anunță Executivul comunitar, arată Agerpres.

„Fabricat în UE” devine criteriu obligatoriu

Conform recomandărilor din raportul Draghi, IAA introduce cerințe „Made in EU" și/sau cu emisii scăzute pentru achizițiile publice și schemele de sprijin public. Sectoarele vizate: oțel, ciment, aluminiu, automobile și tehnologii pentru zero emisii nete (baterii, energie solară, eoliană, pompe de căldură, nuclear). Cadrul poate fi extins la chimie și alte industrii mari consumatoare de energie.

Controlul investițiilor străine

Pentru investiții majore în sectoare strategice (peste 100 milioane euro), unde o țară terță controlează peste 40% din capacitatea mondială, IAA stabilește condiții stricte: minim 50% ocupare a forței de muncă în UE, transfer de tehnologie, respectarea cerințelor privind conținutul local și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate.

Simplificare administrativă și zone de accelerare

Actul introduce un „ghișeu unic” digital pentru autorizarea proiectelor industriale, cu termene clare și principiul aprobării tacite în etape intermediare. De asemenea, creează „zone de accelerare industrială” pentru simbioză industrială și clustere de producție curată, cu sprijin pentru infrastructura energetică și dezvoltarea competențelor.

UE se angajează să rămână „una dintre cele mai deschise piețe din lume”, dar încurajează reciprocitatea în achizițiile publice. Partenerii cu acorduri de liber schimb sau uniuni vamale pot fi incluși în domeniul de aplicare al IAA.