"Întrunit în şedinţa de miercuri, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis, în unanimitate, să propună pentru funcţia de preşedinte al CNA pe domnul Valentin-Alexandru Jucan", informează un comunicat al CNA postat pe site-ul Consiliului, citat de Agerpres.

Valentin-Alexandru Jucan este vicepreşedinte al Consiliului din data de 19 ianuarie 2023.

A fost numit membru de Parlamentul României, la propunerea Guvernului României, pentru perioada 12 mai 2021 - 11 mai 2027.

CNA menţionează că în data de 16 mai 2025, în cadrul reuniunii anuale a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Audiovizual (EPRA), care a avut loc la Chişinău, Valentin-Alexandru Jucan a fost ales vicepreşedinte al acestui for pentru un mandat de 2 ani.

Potrivit Art. 14 - (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul este condus de un preşedinte, asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani. (2) În absenţa preşedintelui, conducerea Consiliului este asigurată de vicepreşedinte. (3) Vicepreşedintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezenţa a cel puţin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani. (4) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă, se procedează la alegerea, în condiţiile alin. (1) şi (3), a unui preşedinte, respectiv vicepreşedinte.

Art. 15 - (2) din aceeaşi lege, prevede că "Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care se propune preşedintele şi se alege vicepreşedintele, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (3). Votul este totdeauna deschis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3)".