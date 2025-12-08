Două persoane din Slatina au furat un card bancar şi au efectuat cu el 33 de tranzacţii. Ce a urmat

08-12-2025 | 10:49
Plata card
Shutterstock

Două persoane din Slatina, care ar fi furat un card bancar şi apoi ar fi efectuat cu el 33 de tranzacţii în sumă de 20.000 de lei, au fost reţinute de poliţişti pentru furt şi criminalitate informatică.

Mihaela Ivăncică

Reţinerile au urmat unei percheziţii care a avut loc duminică la domiciliul celor doi bănuiţi, un bărbat în vârstă de 48 de ani şi o femeie în vârstă de 45 de ani, din municipiul Slatina.

După furtul cardului, persoanele bănuite ar fi reuşit să efectueze 33 de tranzacţii, în sumă de 20.000 de lei, şi ar fi încercat fără să reuşească să mai facă şi alte tranzacţii, de aceeaşi valoare.

"În fapt, la data de 3 noiembrie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi sustras cardul unui bărbat, iar ulterior, folosindu-se de acesta, ar fi efectuat 33 de operaţiuni financiare, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei. Totodată, persoanele ar mai fi încercat să efectueze alte 24 de tranzacţii, în valoare de încă 20.000 de lei, însă acestea nu s-au finalizat", au informat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Suspecții au fost identificați

După sesizare, poliţiştii au început cercetările pentru furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, iar în urma investigaţiilor au identificat două persoane bănuite de aceste infracţiuni, respectiv o femeie şi un bărbat din Slatina, la domiciliul cărora au efectuat o percheziţie în ziua de 7 decembrie.

Om la benzinarie
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant

În urma percheziţiei au fost descoperite şi ridicate bunuri de interes pentru cauză, cele două persoane fiind conduse la audieri la sediul poliţiei şi ulterior reţinute, urmând ca luni să fie prezentate procurorului cu propuneri legale.

Cercetările în cauză au fost efectuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Olt, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, cu sprijinul poliţiştilor criminalişti şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Olt. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-12-2025 10:44

