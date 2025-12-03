O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități

03-12-2025 | 17:29
În prag de iarnă, sute de oameni din nouă asociații de proprietari din București au rămas fără utilități, după ce contabila și rudele ei au furat 400 de mii de lei.  

Daniel Nițoiu

Oamenii s-au plâns poliției și au fost nevoiți să mai plătească încă o dată facturile până când prejudiciul va fi recuperat de la suspecți.

Suspecții sunt o femeie de 57 de ani, fiica și ginerele ei. Ea era contabila angajată de cele 9 asociații de proprietari din cartierul Rahova, iar cei doi soți erau reprezentanții fimelor prin care se făceau documentele și plățile.

Furtul a început în anul 2022

Polițiștii de la Serviciul pentru Investigarea Criminalității Economice din Sectorul 5 spun că cei trei încă din anul 2022 au început să sustragă bani. Fie nu plăteau facturile la curent, apă sau căldură, fie prin retrageri directe din fondul de rulment sau de reparații. În total au sustras aproape 100 de mii de euro însă totul a ieșit la iveală când furnizorii le-au tăiat oamenilor utilitățile.

Polițiștii îi acuză de delapidare în formă continuată și le-au percheziționat azi locuințele și firmele din București, Ilfov și Tulcea. Suspecții au fost aduși la audieri, iar procurorii vor decide apoi dacă cer arestarea lor preventivă sau îi cercetează în libertate.

alexandru rogobete
Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății a instituit celulă de urgență, cinci spitale din București vor prelua pacienți
Ce s-a întâmplat cu Artan. A fost resuscitat timp de o oră de medici

