„Intervenim pe strada Ştefan cel Mare din localitatea Găneasa pentru extragerea a două persoane surprinse ca urmare a surpării unui mal de pământ la nivelul unui canal tehnic. În momentul de faţă a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenţie ajunse la faţa locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ şi cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane”, a informat ISU Bucureşti-Ilfov.

La intervenţie participă Detaşamentul Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Containerul Multirisc şi patru echipaje de prim ajutor.