Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost scos luni dimineața din Arestul Central și dus în fața magistraților Tribunalului Ilfov, care au analizat necesitatea prelungirii privării sale de libertate în dosarul de înșelăciune în care a fost trimis în judecată săptămâna trecută, pentru un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

După ce a intrat în deliberare, judecătorul a amânat inițial pronunțarea pentru marți, pentru ca ulterior să stabilească un nou termen, miercuri, de la ora 15:00.

Indiferent de soluția care va fi dictată miercuri, Călin Georgescu mai are o șansă de a părăsi Arestul Central la finalul acestei săptămâni. Vineri, instanța va judeca contestația formulată de DIICOT împotriva unei hotărâri anterioare a Tribunalului București, prin care măsura arestului preventiv fusese înlocuită cu arestul la domiciliu. Fostul candidat se află după gratii din data de 29 septembrie, fiind anchetat alături de Ionel Rusen, descris ca omul său de încredere.

Dosarul a fost deschis în urma plângerii depuse de Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău. Acesta a fost ademenit într-o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase, pentru care avea nevoie de o linie de credit de șase milioane de euro. La recomandarea lui Georgescu, Leu a luat legătura cu Ionel Rusen, care l-a pus în contact cu Massimiliano Arena, un cetățean italian ce se prezenta ca reprezentant al unei bănci din Elveția.

Condiția pentru obținerea împrumutului a fost achitarea unei garanții de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau să fie direcționați direct către finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale. Ulterior, victima a fost convinsă să mai transfere încă 100.000 de euro, fiind ademenită cu promisiunea că plafonul creditului va fi majorat la 15 milioane de euro.

În final, împrumutul nu s-a mai materializat, iar omul de afaceri buzoian, care a cerut recuperarea garanției totale de 1,1 milioane de euro, nu a mai reușit să își primească banii înapoi.