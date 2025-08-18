Două mașini s-au izbit violent într-o intersecție din București. O femeie și bebelușul ei de 5 luni au ajuns la spital

18-08-2025 | 07:35
O mamă și bebelușul ei de numai 5 luni au ajuns duminică seară la spital, în urma unui accident petrecut într-o intersecție aglomerată din Sectorul 5 al Capitalei.

Alexia Banu

Mama micuțului se afla la volan și nu ar fi acordat prioritate, susține șoferul celeilalte mașini implicate. Coliziunea a fost atât de puternică, încât ambele mașini s-au înfipt în scuarul care separă sensurile de mers.

accident

Oamenii spun că în zonă au loc frecvent accidente, din cauza șoferilor care forțează culoarea verde a semaforului.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să facă lumină în acest caz. Pe durata cercetărilor la fața locului, în zonă s-a circulat cu greutate.

accident mehedinti
Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului

Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital
Stiri actuale
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital

Un accident în lanţ, în care au fost implicate şase autovehicule, a avut loc duminică după-amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu.

Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului
Stiri actuale
Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de duminică pe DN 6, în apropierea gării din Orșova. În eveniment au fost implicate un autotren, un autocar și o motocicletă.

Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit
Stiri actuale
Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit

Un motociclist, în vârstă de 17 ani, a decedat vineri, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism pe DJ 507, în afara localităţii Gostinu, şoferul maşinii, un tânăr de 22 de ani, fiind transportat la spital.

Familie din Iași, distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante
Stiri Socante
Familie din Iași, distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante

O familie cu doi copii din Iași, pornită în concediu cu mașina, a fost implicată într-un grav accident rutier, la ieșirea din localitatea Târgu Frumos. O cameră de bord a surprins nenorocirea.  

Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte
Stiri actuale
Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte

Două persoane au fost rănite într-un accident petrecut pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti.

LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval
Stiri externe
CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

