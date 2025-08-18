Două mașini s-au izbit violent într-o intersecție din București. O femeie și bebelușul ei de 5 luni au ajuns la spital

O mamă și bebelușul ei de numai 5 luni au ajuns duminică seară la spital, în urma unui accident petrecut într-o intersecție aglomerată din Sectorul 5 al Capitalei.

Mama micuțului se afla la volan și nu ar fi acordat prioritate, susține șoferul celeilalte mașini implicate. Coliziunea a fost atât de puternică, încât ambele mașini s-au înfipt în scuarul care separă sensurile de mers.

Oamenii spun că în zonă au loc frecvent accidente, din cauza șoferilor care forțează culoarea verde a semaforului.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să facă lumină în acest caz. Pe durata cercetărilor la fața locului, în zonă s-a circulat cu greutate.

