Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă

O brutărie din orașul Țicleni, județul Gorj, s-a făcut scrum sâmbătă seară, în urma unui incendiu puternic.

Focul amenința să se extindă la construcțiile din apropiere și exista riscul unei explozii.

Misiunea pompierilor, care au intervenit cu 6 autospeciale, a fost extrem de dificilă. Alimentarea cu gaze a fost oprită în tot orașul ca măsură de siguranță. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













