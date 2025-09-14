Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă

14-09-2025 | 07:40
foc brutarie

O brutărie din orașul Țicleni, județul Gorj, s-a făcut scrum sâmbătă seară, în urma unui incendiu puternic.

autor
Gigi Ciuncanu

Focul amenința să se extindă la construcțiile din apropiere și exista riscul unei explozii.

Misiunea pompierilor, care au intervenit cu 6 autospeciale, a fost extrem de dificilă. Alimentarea cu gaze a fost oprită în tot orașul ca măsură de siguranță. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul.

Sursa: Pro TV

Etichete: foc, gorj, brutarie,

Dată publicare: 14-09-2025 07:40

Citește și...
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone
Stiri externe
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi dpa.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre situația din Polonia: Polonia a setat un exemplu bun de urmat prin doborârea dronelor
Stiri actuale
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre situația din Polonia: Polonia a setat un exemplu bun de urmat prin doborârea dronelor

Polonia a fost scena unei nopți de foc în condiţiile în care dronele rusești au încălcat spațiul aerian aliat ore în șir.

Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare
Stiri actuale
Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare

Cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului
Stiri actuale
Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.  

