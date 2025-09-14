Un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc din Constanța. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital. VIDEO

14-09-2025 | 17:42
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

Claudia Alionescu,  Yvette Mîrza

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după amiază, la un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc situat pe strada Soveja din Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă, autoplatforma, un echipaj de descarceare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

Echipele de intervenţie au descoperit un bărbat inconştient, dar cu respiraţie, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.
Incendiul se manifestă la întreaga mansardă.

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, incendiu, pompieri, barbat ranit,

Dată publicare: 14-09-2025 17:04

Citește și...
Incendiu într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat. De la ce ar fi izbucnit focul
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat. De la ce ar fi izbucnit focul

Panică, sâmbătă noapte, într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la ultimul etaj.

Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă
Stiri actuale
Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă

O brutărie din orașul Țicleni, județul Gorj, s-a făcut scrum sâmbătă seară, în urma unui incendiu puternic.

Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică
Stiri externe
Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri că a doborât 221 de drone ucrainene, într-unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul invaziei ruse.

Intervenția pompierilor la incendiul de la grădina zoologică din Capitală a fost dificilă din cauza lipsei de apă din zonă
Stiri actuale
Intervenția pompierilor la incendiul de la grădina zoologică din Capitală a fost dificilă din cauza lipsei de apă din zonă

Alertă la Grădina Zoologică din București. Un incendiu puternic a făcut scrum un fânar, iar flăcările s-au extins și la o locuință din apropiere.  

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Stiri actuale
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

MApN: Dronele rusești au pătruns de 10 ori în în spațiul aerian românesc de la începutul războiului în Ucraina
Stiri actuale
MApN: Dronele rusești au pătruns de 10 ori în în spațiul aerian românesc de la începutul războiului în Ucraina

MApN anunță că, în peste jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei lângă granița României, resturi au ajuns pe teritoriul național.

