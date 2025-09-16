Un bătrân din Mehedinți a dat foc buruienilor de pe un teren, dar flăcările au scăpat de sub control

Bătrânul în vârstă de 88 de ani a vrut să scape de buruienile de pe un teren şi le-a dat foc, dar incendiul a scăpat de sub control, iar omul a fost prins de flăcări.

Localnicii şi pompierii l-au găsit în stare critică, atunci când au venit să stingă focul. Pentru că avea arsuri de gradele 2 și 3 pe aproape jumătate din corp, victima a fost transportată cu un elicopter, iniţial la Craiova, apoi la București.

A fost deschisă o anchetă în acest caz.