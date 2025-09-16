Un bătrân din Mehedinți a dat foc buruienilor de pe un teren, dar flăcările au scăpat de sub control

Stiri actuale
16-09-2025 | 13:19
×
Codul embed a fost copiat

Un pensionar din Mehedinți a suferit arsuri grave într-un incendiu de vegetație pe care chiar el l-a provocat.

autor
Gigi Ciuncanu

Bătrânul în vârstă de 88 de ani a vrut să scape de buruienile de pe un teren şi le-a dat foc, dar incendiul a scăpat de sub control, iar omul a fost prins de flăcări.

Localnicii şi pompierii l-au găsit în stare critică, atunci când au venit să stingă focul. Pentru că avea arsuri de gradele 2 și 3 pe aproape jumătate din corp, victima a fost transportată cu un elicopter, iniţial la Craiova, apoi la București.

A fost deschisă o anchetă în acest caz.

Armata israeliană a lansat ofensiva terestră în Gaza. Tancurile au pătruns în oraș după o noapte de bombardamente

Sursa: Pro TV

Etichete: foc, incendiu, mehedinti, camp,

Dată publicare: 16-09-2025 13:17

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc din Constanța. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital. VIDEO
Stiri actuale
Un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc din Constanța. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital. VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.

Incendiu într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat, după ce un cățel a dat alarma
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat, după ce un cățel a dat alarma

Panică, sâmbătă noapte, într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la ultimul etaj.

Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă
Stiri actuale
Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă

O brutărie din orașul Țicleni, județul Gorj, s-a făcut scrum sâmbătă seară, în urma unui incendiu puternic.

Recomandări
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28