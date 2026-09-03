Scenele s-au derulat în mare viteză, pe Drumul Național 25, în comuna Tudor Vladimirescu, miercuri seară, în jurul orei 9 și jumătate.

O cameră de supraveghere a surprins accidentul. Se vede cum o mașină condusă de un tânăr de 21 de ani rulează cu viteză redusă, ca să vireze la stânga și să intre într-o spălătorie auto.

Din urmă vine însă un autoturism care se deplasează cu mare viteză, acroșează din spate prima mașină, se răstoarnă și iese în decor. Cel de-al doilea autovehicul era condus de un tânăr de 20 de ani, iar în dreapta lui se afla un prieten de 18 ani.

Amândoi au fost scoși cu greu din mașină de șoferii care au trecut prin zonă și au oprit să vadă ce se întâmplă. Ei au ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Galați în stare stabilă și, deși au trecut printr-o astfel de cascadorie, nu au rămas internați.

Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.