Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a avut loc pe strada Albinelor din Năvodari. Potrivit polițiștilor, femeia traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de mașină. În urma impactului, femeia, în vârstă de 69 de ani, a fost rănită și transportată la spital. Șoferul nu a rămas însă la locul accidentului. A plecat înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului. Bărbatul a fost găsit de oamenii legii a doua zi, tot în Năvodari. Le-ar fi spus anchetatorilor că s-a speriat și de aceea a fugit după accident. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și dus în arest. Ulterior, instanța a decis să fie cercetat sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile. El este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.”