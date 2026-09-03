O șalupă de curse care gonea cu peste 320 de kilometri pe oră a decolat pur și simplu de pe apă și s-a răsturnat de mai multe ori în aer, înainte să se zdrobească la impact.

Incidentul a avut loc în timpul unei competiții anuală de ambarcațiuni de mare viteză, organizată în statul Missouri.

Deși accidentul pare desprins dintr-un film de acțiune, cei doi piloți au scăpat cu răni ușoare.

Potrivit organizatorilor, unul dintre ei a revenit în competiție chiar a doua zi, iar celălalt se recuperează acasă și se simte bine.