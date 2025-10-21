Noi detalii despre jaful de la Luvru. Anchetatorii arată cu degetul spre Europa de Est

Autoritățile franceze, începând cu președintele țării, dau asigurări că îi vor găsi pe cei patru indivizi care au furat bijuteriile istorice de la Muzeul Luvru.

Anchetatorii încearcă să îi identifice, dar vor să afle în același timp de ce măsurile de securitate de la muzeu au dat greș.

Jurnaliștii francezi dezbat aprins rușinea națională care s-a abătut asupra țării lor.

Publicul a aflat stupefiat și că doar o treime dintre sălile muzeului au camere de supraveghere.

Hugh Schoefield, corespondent BBC: „Acolo a avut loc jaful. Tâlharii au parcat sub fereastră camionul utilitar, o mașină specială, dotată cu nacelă telescopică, cu ajutorul căreia au urcat în balcon. Erau îmbrăcați cu veste galbene și, cu ajutorul unui polizor unghiular, au reușit să taie fereastra. Vedeți spațiul acoperit cu o bucată de placaj.”

Autoritățile franceze au confirmat că ferestrele nu erau securizate. Alarmele s-au declanșat când tâlharii au pătruns în galeria Apollo - unde sunt expuse bijuteriile coroanei franceze.

Rachida Dati, ministrul francez al Culturii: „S-au dus la vitrină știind exact ce trebuie să facă și fiecare a acționat extrem de eficient, n-au zăbovit o clipă, s-au apucat de treabă și, cu ajutorul unui polizor unghiular, au distrus acele geamuri, apoi, în scurt timp, au dispărut.”

În doar patru minute, tâlharii dispăreau cu opt podoabe de patrimoniu, cu o valoare inestimabilă, care au aparținut unor regine din secolul al XIX-lea.

Au scăpat pe drum o bijuterie despre care nu sunt informații deocamdată, dar și coroană încrustată cu 1354 de diamante și 56 de smaralde, care i-a aparținut împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea.

Apoi s-au făcut nevăzuți pe scutere, puși pe fugă de paznicii muzeului. Neînarmați, aceștia nu i-au putut opri pe hoți.

Rachida Dati, ministrul francez al culturii: „Am găsit scuterele, au plăcuțe de înmatriculare. Vrem să le mulțumim agenților de securitate, care au împiedicat incendierea camionului utilitar, întrucât tâlharii au încercat să-i dea foc înainte să fugă.”

Anchetatorii spun că poliția a ajuns la fața locului la două-trei minute după ce a fost anunțat furtul.

Prima alarmă - cea de la fereastră - ar fi trebuit și ea să mobilizeze forțele de ordine. Însă tâlharii și-au pierdut urmele pe străzile care duc spre ieșirea din Paris.

Christopher A. Marinello, anchetator specializat în furturi de obiecte de artă: „Cred că acești tâlhari nu au căutat să fure ceva anume, au furat ce au putut. Au plănuit foarte bine lovitura și nu sunt lipsiți de inteligență, dar, chiar și așa, tot niște hoți mărunți rămân. Au ales această galerie fiindcă e aproape de fereastră și au ales aceste bijuterii fiindcă pot fi cu ușurință dezmembrate. Le duc apoi în Israel, la Anvers, în India, să găsească un dealer dubios, dispus să le taie din nou și nimeni nu ar ști vreodată ce au făcut.”

Au lăsat în urmă, pe lângă camion, piese de echipament și o vestă galbenă. Toate sunt analizate minuțios de anchetatori.

Christopher A. Marinello, anchetator specializat în furturi de obiecte de artă: „Există o tendință ca aceste furturi să fie comise de bande din Europa de Est, care acționează în întreaga Europă în acest moment.”

O altă anchetă urmează să stabilească dacă Luvrul, cel mai mare muzeu din lume, avea un sistem de pază conform normelor.

Un raport al Curții de Audit arăta recent că măsurile de securitate sunt insuficiente.

Vernon Rapley, fost director de securitate la un muzeu britanic: „E dificil să găsești un echilibru între a proteja obiectele de patrimoniu pentru generațiile viitoare și a le oferi vizitatorilor o experiență plăcută în timpul vizitei la muzeu.”

Luvrul este găzduit de o clădire istorică, prin urmare cele 2.400 de ferestre nu au putut fi securizate prin montarea unor gratii de fier, ca în cazul altor instituții de cultură franceze.

Muzeul are 73.000 de metri pătrați de spațiu expozițional, 14 km de coridoare și 1.366 de agenți de pază, număr considerat insuficient de sindicate.

