Noi detalii despre jaful de la Luvru. Anchetatorii arată cu degetul spre Europa de Est

Stiri externe
21-10-2025 | 08:45
×
Codul embed a fost copiat

Autoritățile franceze, începând cu președintele țării, dau asigurări că îi vor găsi pe cei patru indivizi care au furat bijuteriile istorice de la Muzeul Luvru.

autor
Știrile PRO TV

Anchetatorii încearcă să îi identifice, dar vor să afle în același timp de ce măsurile de securitate de la muzeu au dat greș.

Jurnaliștii francezi dezbat aprins rușinea națională care s-a abătut asupra țării lor.

Publicul a aflat stupefiat și că doar o treime dintre sălile muzeului au camere de supraveghere.

Hugh Schoefield, corespondent BBC: „Acolo a avut loc jaful. Tâlharii au parcat sub fereastră camionul utilitar, o mașină specială, dotată cu nacelă telescopică, cu ajutorul căreia au urcat în balcon. Erau îmbrăcați cu veste galbene și, cu ajutorul unui polizor unghiular, au reușit să taie fereastra. Vedeți spațiul acoperit cu o bucată de placaj.”

Citește și
Luvru
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)

Autoritățile franceze au confirmat că ferestrele nu erau securizate. Alarmele s-au declanșat când tâlharii au pătruns în galeria Apollo - unde sunt expuse bijuteriile coroanei franceze.

Rachida Dati, ministrul francez al Culturii: „S-au dus la vitrină știind exact ce trebuie să facă și fiecare a acționat extrem de eficient, n-au zăbovit o clipă, s-au apucat de treabă și, cu ajutorul unui polizor unghiular, au distrus acele geamuri, apoi, în scurt timp, au dispărut.”

În doar patru minute, tâlharii dispăreau cu opt podoabe de patrimoniu, cu o valoare inestimabilă, care au aparținut unor regine din secolul al XIX-lea.

Au scăpat pe drum o bijuterie despre care nu sunt informații deocamdată, dar și coroană încrustată cu 1354 de diamante și 56 de smaralde, care i-a aparținut împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea.

Apoi s-au făcut nevăzuți pe scutere, puși pe fugă de paznicii muzeului. Neînarmați, aceștia nu i-au putut opri pe hoți.

Rachida Dati, ministrul francez al culturii: „Am găsit scuterele, au plăcuțe de înmatriculare. Vrem să le mulțumim agenților de securitate, care au împiedicat incendierea camionului utilitar, întrucât tâlharii au încercat să-i dea foc înainte să fugă.”

Anchetatorii spun că poliția a ajuns la fața locului la două-trei minute după ce a fost anunțat furtul.

Prima alarmă - cea de la fereastră - ar fi trebuit și ea să mobilizeze forțele de ordine. Însă tâlharii și-au pierdut urmele pe străzile care duc spre ieșirea din Paris.

Christopher A. Marinello, anchetator specializat în furturi de obiecte de artă: „Cred că acești tâlhari nu au căutat să fure ceva anume, au furat ce au putut. Au plănuit foarte bine lovitura și nu sunt lipsiți de inteligență, dar, chiar și așa, tot niște hoți mărunți rămân. Au ales această galerie fiindcă e aproape de fereastră și au ales aceste bijuterii fiindcă pot fi cu ușurință dezmembrate. Le duc apoi în Israel, la Anvers, în India, să găsească un dealer dubios, dispus să le taie din nou și nimeni nu ar ști vreodată ce au făcut.”

Au lăsat în urmă, pe lângă camion, piese de echipament și o vestă galbenă. Toate sunt analizate minuțios de anchetatori.

Christopher A. Marinello, anchetator specializat în furturi de obiecte de artă: „Există o tendință ca aceste furturi să fie comise de bande din Europa de Est, care acționează în întreaga Europă în acest moment.”

O altă anchetă urmează să stabilească dacă Luvrul, cel mai mare muzeu din lume, avea un sistem de pază conform normelor.

Un raport al Curții de Audit arăta recent că măsurile de securitate sunt insuficiente.

Vernon Rapley, fost director de securitate la un muzeu britanic: „E dificil să găsești un echilibru între a proteja obiectele de patrimoniu pentru generațiile viitoare și a le oferi vizitatorilor o experiență plăcută în timpul vizitei la muzeu.”

Luvrul este găzduit de o clădire istorică, prin urmare cele 2.400 de ferestre nu au putut fi securizate prin montarea unor gratii de fier, ca în cazul altor instituții de cultură franceze.

Muzeul are 73.000 de metri pătrați de spațiu expozițional, 14 km de coridoare și 1.366 de agenți de pază, număr considerat insuficient de sindicate.

Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare

Sursa: Pro TV

Etichete: furt, bijuterii, muzeul luvru,

Dată publicare: 21-10-2025 08:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari
Stiri externe
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari

60 de anchetatori și polițiști îi caută pe autorii jafului spectaculos de la Luvru, din Paris, care au furat în doar șapte minute opt podoabe de o valoare inestimabilă din patrimoniul național. Potrivit procurorului general, sunt patru suspecți.

Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)
Stiri externe
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)

La câteva ore după ce a apărut informația că Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit, iar hoții au furat bijuterii regale, Ministerul Culturii din Franța a emis un comunicat de presă în care detaliază oficial ce piese au fost furate.

„Umilință” națională, după jaful de la Luvru. Securitatea celui mai mare muzeu din lume, intens dezbătută
Stiri externe
„Umilință” națională, după jaful de la Luvru. Securitatea celui mai mare muzeu din lume, intens dezbătută

Vânătoarea a început, după spectaculosul jaf de duminică de la Luvru, poliţia fiind urmele a patru infractori care au plecat cu opt bijuterii din „Coroana Franţei”.

Primele imagini din timpul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre hoți, surprins când taie geamul vitrinei | VIDEO
Stiri externe
Primele imagini din timpul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre hoți, surprins când taie geamul vitrinei | VIDEO

Primele imagini cu jaful bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris au fost publicate de canalul de știri francez BFMTV.

Furt spectaculos la Luvru. Lista artefactelor furate în operațiunea care a durat doar câteva minute
Stiri externe
Furt spectaculos la Luvru. Lista artefactelor furate în operațiunea care a durat doar câteva minute

Opt obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă au fost furate, duminică dimineaţă, de la Luvru, a anunţat Ministerul Culturii de la Paris.

Recomandări
Cine sunt judecătorii care au respins forma pensiilor magistraților. Patru au fost numiți de PSD, unul de Klaus Iohannis
Stiri actuale
Cine sunt judecătorii care au respins forma pensiilor magistraților. Patru au fost numiți de PSD, unul de Klaus Iohannis

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Finalul de octombrie vine cu vreme rece și ploi abundente în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Finalul de octombrie vine cu vreme rece și ploi abundente în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Sfârșitul lunii octombrie vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite perioadei și cu precipitații abundente în toată țara, potrivit prognozei meteo pe patru săptămâni an ANM.

Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova
Stiri actuale
Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova

S-a dat alarma, luni seara, la Caracal, în județul Olt. 60 de locatari au fost evacuați din trei scări de bloc, după ce au anunțat la 112 că miroase puternic a gaze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28