O bătrână din Gorj s-a trezit cu 15.000 de euro dispăruți din contul bancar. A avut un șoc când a aflat cine i-a furat banii

22-10-2025 | 16:20
O tânără de 25 de ani a fost reţinută de poliţişti pentru acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, victimă fiind bunica sa, care a rămas fără peste 77.000 de lei (echivalentuș a 15.148 de euro).

Pe 18 octombrie, o femeie de 75 de ani, din satul Piscoiu, a sesizat poliţiştii cu privire la faptul că, în perioada 12 mai 2023 - 14 octombrie 2025, din contul său bancar au fost efectuate tranzacţii financiare în valoare de aproximativ 77.400 de lei, fără acordul ei.

"Ca urmare a sesizării, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au continuat cercetările în cauza penală pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, stabilind faptul că nepoata femeii, o tânără de 25 de ani, ar fi efectuat tranzacţiile, având acces la contul bancar, prin aplicaţia mobilă. În baza probatoriului administrat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penală faţă de tânăra de 25 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic (121 de acte materiale) şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (121 de acte materiale), constând în aceea că, în perioada 12.05.2023 - 14.10.2025, aceasta ar fi accesat fără drept aplicaţia bancară aferentă contului femeii de 75 de ani şi ar fi efectuat diferite tranzacţii financiare în mod fraudulos, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 77.400 de lei", a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu.

Marţi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj au pus în executare un mandat de aducere emis faţă de tânăra de 25 de ani, iar în urma depistării a fost condusă la sediul IPJ Gorj pentru cercetări, aceasta fiind reţinută ulterior.

Miercuri, tânăra va fi prezentată Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propuneri legale. 

Sursa: Agerpres

