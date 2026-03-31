Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând

Polițiștii și inspectorii de muncă fac cercetări în urma groaznicului accident, produs luni în apropiere de Cluj-Napoca.

Alexia Enescu,  Alexandra Clej

Cinci oameni, printre care doi tați și fiii lor adolescenți, au murit, după ce mașina în care se aflau a derapat pe șoseaua umedă și a ajuns pe contrasens.

Acolo a fost lovită, succesiv, de un camion și de un TIR, care circulau regulamentar. Vehiculul a fost pur și simplu zdrobit. 

Șoferul ar fi împlinit marți 39 de ani, iar băiatul său urma să își serbeze majoratul tot în această săptămână. 

Pe o ploaie măruntă, în zona localității Sânpaul, la aproape 25 de kilometri de Cluj-Napoca, 5 vieți au fost secerate într-o fracțiune de secundă.

În mașină se aflau doi tați – printre care și șoferul – și fiii lor, doi adolescenți, de 16, respectiv 17 ani, dar și o a cincea persoană. Erau rude și lucrau ca zilieri în construcții.

Potrivit celor care anchetează această tragedie, șoferul ar fi pierdut controlul într-o curbă, a trecut peste linia continuă și a intrat pe contrasens.

În acel moment, mașina a agățat partea din spate a unui camion. Din impact, autoturismul s-a răsucit pe șosea și a fost proiectat și într-un TIR. Practic, mașina mică a fost spulberată între cele două vehicule de mare tonaj.

Mai multe echipaje de la descarcerare au intervenit la fața locului.

PAUL OLAR, ISU CLUJ: "5 victime încarcerate într-un autoturism puternic avariat. Din nefericire, cei 5 bărbați prezentau leziuni incompatibile cu viața."

Cel aflat la volan ar fi împlinit mâine 39 de ani, iar unul dintre adolescenți – care era fiul său – urma să-și serbeze curând majoratul.

Pe lângă cercetările făcute de polițiști, și inspectorii de muncă au intrat pe fir.

Andrei Potra este specialist în conducere defensivă. Spune că, deși atunci când ai viteză, într-o curbă, este dificil să îți păstrezi calmul, totuși câteva lucruri ne pot salva viața.

ANDREI POTRA, specialist în conducere defensivă: „Dacă pierdem controlul mașinii, mașina derapează, important este să nu bruscăm comenzile, să încercăm să recâștigăm aderența. Am intrat într-o răsucire, este important să blocăm frânele și, dacă moare motorul, să ne sprijinim de volan, de mașină să reducem cât mai mult viteza.”

În urma accidentului, traficul între Cluj-Napoca și Zalău a fost blocat câteva ore pe ambele sensuri.

