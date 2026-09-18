Pe litoral zilele cu plaje sufocate de turiști s-au încheiat, nu și vacanța.

Reporter: „Câte zile stați?”

Turistă: „Trei zile, până duminică”.

Reporter: „Ce v-ați propus pentru zilele acestea?”

Turistă: „Ooooo, suntem cu grup mare și vrem să ne distrăm. Soare, diseară distracție”.

Turist: „E mai puțină gălăgie, mai puțină aglomerație”.

Prognoza îi ajută pe cei care adoră să lenevească la soare.

Corespondent Știrile ProTV: „Pe litoral, zilele următoare vremea va fi numai bună pentru plajă. Vom avea un soare generos și 26 de grade Celsius. Și apa mării este plăcută pentru o baie. Înregistrează 21 de grade”.

Pe de altă parte, programul „Litoralul pentru toți” este încă valabil.

Ștefan Necula, reprezentantul unei agenții de turism: „În această perioadă ne așteptăm ca hotelurile care sunt deschise tot timpul anului să aibă un grad mare de ocupare. Cele mai aglomerate stațiuni pentru extrasezon sunt Mamaia și Eforie Nord”.

În stațiuni, se mai găsesc șezlonguri și umbrele - cu 25 de lei în timpul săptămânii - dar beneficiați de reduceri și dacă vreți să practicați sporturi nautice.

Andrei Damian, administrator de plajă: „Putem face scuba, standup paddle, kitesurfing până la finalul lui octombrie, super lejer”.

Weekendul acesta, Mamaia devine și capitala raliului. Participă 28 de piloți din șapte țări, iar automobilele lor sunt evaluate la cinci milioane de euro.

Mihai Tănase, organizator: „Ne delectăm cu cei mai buni piloți din România și unii dintre cei mai buni din Europa, un festival pentru toată familia. Food truck, mașini de rally2 de Campionat European Mondial, mașini de tuning, car audio show”.

Competiția se va desfășura pe un circuit mixt, cu porțiuni de asfalt și macadam. Accesul publicului este liber.